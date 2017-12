Milano Morto Gualtiero Marchesi chef italiano tra i più famosi al mondo

Morto a Milano chef Gualtiero Marchesi : Milano, 26 DIC - E' Morto a Milano Gualtiero Marchesi, chef italiano tra i più famosi al mondo. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Aveva 87 anni. Titolare del ristorante 'Il Marchesino', aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze. Il decano degli chef aveva lasciato ...

Morto a Milano lo chef Gualtiero Marchesi : Si è spento, nel pomeriggio, nella sua abitazione di Milano, lo chef Gualtiero Marchesi, fondatore della "nuova cucina italiana". Malato di tumore da tempo, Marchesi, titolare del ristorante "Il Marchesino", vicino al teatro La Scala, aveva 87 anni. Tra gli chef italiani più noti a livello internazionale, aveva ricevuto, nella sua lunga carriera, numerosi riconoscimenti ed onorificenze e aveva ...

Morto a Milano chef Gualtiero Marchesi : 19.36 E' stato il primo chef italiano a diventare famoso nel mondo, Gualtiero Marchesi. E' Morto oggi a Milano all'età di 87 anni. E' quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia. Titolare del ristorante 'Il Marchesino', aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e diverse onorificenze. Lo scorso ottobre aveva lasciato il rettorato di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina italiana dove si insegna il mestiere del cuoco e del pasticcere.

Milano Quarto Oggiaro. In via Tina Di Lorenzo 9 trovato morto Paolo Mendolicchio : Macabra scoperta nel Municipio 8 del Comune di Milano. Un cadavere in decomposizione è stato rinvenuto nelle cantine di un edificio popolare in via Tina Di Lorenzo, 9 a Quarto Oggiaro. Il corpo appartiene a Paolo Mendolicchio, pregiudicato di 47…Continua a leggere →

Un morto e due feriti in incidente sulla A4 tra Milano e Brescia : Milano, 22 dic. (askanews) Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente tra due auto che si è verificato intorno alle 5 di questa mattina sull'autostrada A4 Milano-Brescia, nel ...

INCIDENTE STRADALE/ A4 - Milano Certosa : maxi schianto - un morto e 8 km di traffico (oggi 22 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 22 dicembre 2017: A4, Milano Certosa, maxi schianto tra due auto con un morto e 8 km di coda. Roma Villa Spada, auto sui binari dopo frontale(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:50:00 GMT)