Milano | è morto lo chef Gualtiero Marchesi | primo ?tre stelle? in Italia | aveva 87 anni

Morto a Milano chef Gualtiero Marchesi : 19.36 E' stato il primo chef italiano a diventare famoso nel mondo, Gualtiero Marchesi. E' Morto oggi a Milano all'età di 87 anni. E' quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia. Titolare del ristorante 'Il Marchesino', aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e diverse onorificenze. Lo scorso ottobre aveva lasciato il rettorato di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina italiana dove si insegna il mestiere del cuoco e del pasticcere.

Milano Quarto Oggiaro. In via Tina Di Lorenzo 9 trovato morto Paolo Mendolicchio : Macabra scoperta nel Municipio 8 del Comune di Milano. Un cadavere in decomposizione è stato rinvenuto nelle cantine di un edificio popolare in via Tina Di Lorenzo, 9 a Quarto Oggiaro. Il corpo appartiene a Paolo Mendolicchio, pregiudicato di 47…Continua a leggere →

Un morto e due feriti in incidente sulla A4 tra Milano e Brescia : Milano, 22 dic. (askanews) Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente tra due auto che si è verificato intorno alle 5 di questa mattina sull'autostrada A4 Milano-Brescia, nel ...

INCIDENTE STRADALE/ A4 - Milano Certosa : maxi schianto - un morto e 8 km di traffico (oggi 22 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 22 dicembre 2017: A4, Milano Certosa, maxi schianto tra due auto con un morto e 8 km di coda. Roma Villa Spada, auto sui binari dopo frontale(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:50:00 GMT)

Milano - è morto lo scrittore Francesco Leonetti - amico di Pasolini : morto nella notte tra sabato e domenica, a 93 anni, nella casa di riposo milanese dove aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita, lo scrittore e poeta Francesco Leonetti. Ne dà notizia la moglie ...

E' morto Everardo Dalla Noce : voce storica Rai dalla Borsa da Milano : Il giornalista aveva 89 anni. A dare l'annuncio della scomparsa è il sito della Spal, la squadra di calcio di cui era tifoso e appassionato

Milano - uomo morto in bed & breakfast con ferita alla gola. Ipotesi pm : “Suicidio” : La Procura di Lodi segue la pista del suicidio per la morte di Giuseppe Spinelli, il 34enne trovato con una ferita alla gola in un bed and breakfast di San Colombano al Lambro, nel Milanese. Grazie alla testimonianza degli albergatori del b&b dove l’uomo alloggiava, gli inquirenti hanno ricostruito gli avvenimenti di quella notte. Loro hanno infatti confermato di aver sentito le urla del 34enne e della donna che era con lui nella ...

Milano - uomo morto in bed & breakfast con ferita alla gola : si indaga per suicidio : La Procura di Lodi segue la pista del suicidio per la morte di Giuseppe Spinelli, il 34enne trovato con una ferita alla gola in un bed and breakfast di San Colombano al Lambro, nel Milanese. Grazie alla testimonianza degli albergatori del b&b dove l’uomo alloggiava, gli inquirenti hanno ricostruito gli avvenimenti di quella notte. Loro hanno infatti confermato di aver sentito le urla del 34enne e della donna che era con lui nella ...

Milano. Giorgio Piccardi morto in un incidente sul monte Due Mani : Un’escursione in montagna è stata fatale per un ragazzo milanese di 23 anni che era sul sentiero in cresta e avrebbe conquistato i 1.666 metri della vetta del monte Due Mani a Lecco. Giorgio Piccardi, dopo essersi sganciato dalle corde…Continua a leggere →