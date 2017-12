Milano-Bicocca : una mostra fotografica racconta la storia di chi ha scelto di far ricerca in Italia : Hanno scelto di far ricerca in Italia, una mostra fotografica racconta la loro storia. Quattordici ricercatori dell’Università di Milano–Bicocca, a rappresentare tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, sono i protagonisti di un viaggio per immagini dedicato all’importanza della ricerca. Un racconto di innovazione e di scoperte, volti di uomini e di donne che stanno contribuendo a fare la storia di Milano–Bicocca. Cervelli Permanenti è un ...

Milano. Alla Bicocca prende forma il Parco della torre : Sono iniziati i lavori per la realizzazione del Parco della torre (ex Parco delle magnolie) al quartiere Bicocca, tra viale Sarca, via Ansaldo, via Chiese e via Von Hayek. Dopo la bonifica dell’ex area industriale, la società Lambda S.r.l. realizzerà,…Continua a leggere →

Università : Milano-Bicocca quarta in Italia in ranking Ui GreenMetric : In particolare, grazie all'impegno dell'Area infrastrutture e approvvigionamenti dell'Ateneo e al gruppo Bicocca Ambiente Società Economia (Base), l'ateneo ha avviato una rete integrata di progetti ...

Università : Milano-Bicocca quarta in Italia in ranking Ui GreenMetric : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - L’Università di Milano-Bicocca è sempre più green. L’ateneo, nella UI GreenMetric World University ranking, si piazza al quarto posto in Italia – dietro le Università di Bologna, Torino e Venezia – ed è primo nella sezione Urban, la categoria che raggruppa le Università

All’Università di Milano-Bicocca arrivano le nuove aule “super-tecnologiche” : Nell’ambito dell’innovazione didattica, l’Università di Milano-Bicocca sta realizzando le nuove aule tecnologiche multimediali. Le prime 30 saranno pronte entro la fine di quest’anno e altre si aggiungeranno nel corso del 2018. Queste moderne aule iperconnesse consentiranno il massimo grado di interattività e flessibilità a docenti e studenti, sia all’interno delle sedi universitarie, sia a distanza. Le nuove aule “super-tecnologiche” saranno ...

Milano-Bicocca - E4job : arriva la certificazione informatica che coniuga cultura e tecnologia : Milano-Bicocca adotta E4job – Cittadinanza Digitale, la certificazione informatica che permette agli studenti di avere una marcia in più in ambito lavorativo. Si tratta di un percorso formativo completamente in e-Learning per imparare a utilizzare criticamente i social network e a gestire i Big Data, per poi spendere queste competenze in ambito professionale. Ideata da AICA – Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo Automatico, ...

Milano - irruzione degli studenti nellaula magna dellUniversità Bicocca : "Finalmente abbiamo la possibilità di parlare con il ministro e le diciamo che questi non sono percorsi formativi, ma mano d'opera gratis nelle aziende", ha proseguito lo studente, salito sul palco ...

Milano Bicocca - così rinasce un quartiere : La rinascita di un quartiere grazie a uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana in Italia e in Europa: è quanto avviene da 20 anni intorno all'Università degli Studi di Milano-Bicocca,...

Università Milano Bicocca - didattica e ricerca i pilastri dei primi 20 anni : Con l'Anno Accademico 2017/2018 inaugurato oggi l'Università degli Studi di Milano-Bicocca entra nel ventesimo anno di attività. E dal 10 giugno 1998 molta strada è stata fatta: l'Ateneo è cresciuto, ...

Milano Bicocca premia i 'Giovani Talenti' : L'inaugurazione di oggi dell'Anno accademico 2017-2018 dell'Università di Milano - Bicocca è stata anche l'occasione per premiare il talento dei ricercatori. Con la seconda edizione del Premio Giovani ...

Milano Bicocca premia i 'Giovani Talenti' : Milano, 21 nov. (AdnKronos) - L’inaugurazione di oggi dell'Anno accademico 2017-2018 dell'Università di Milano - Bicocca è stata anche l’occasione per premiare il talento dei ricercatori. Con la seconda edizione del Premio Giovani talenti, ideato insieme all’Accademia dei Lincei, l’Ateneo ha conferi

Università Milano Bicocca - didattica e ricerca i pilastri dei primi 20 anni : Milano, 21 nov. (AdnKronos) - Con l'Anno Accademico 2017/2018 inaugurato oggi l'Università degli Studi di Milano-Bicocca entra nel ventesimo anno di attività. E dal 10 giugno 1998 molta strada è stata fatta: l'Ateneo è cresciuto, l'offerta formativa si è ampliata e l'organizzazione è diventata più c

Milano Bicocca - così rinasce un quartiere : Milano, 21 nov. (AdnKronos) - La rinascita di un quartiere grazie a uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana in Italia e in Europa: è quanto avviene da 20 anni intorno all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, fulcro di una felice transizione post-industriale che si basa su ric

Milano-Bicocca e Accademia delle Belle Arti di Brera insieme per i 20anni dell'Ateneo : Milano, 21 nov. (AdnKronos) - Per celebrare i vent’anni dalla fondazione, l’Ateneo ha realizzato, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Brera, la microscultura Audentas fortuna iuvat. Forme-pensiero in divenire nello spazio. Autore dell’opera è Luigi Alberto Cavallese (1981). L’Artis