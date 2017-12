Milan | infortunio dell' ultim' ora! Ecco la formazione per il derby

Infortunio Donnarumma - problemi per il portiere del Milan : le ultime : Infortunio Donnarumma – Si avvicina la gara di Coppa Italia tra Milan ed Inter, una partita fondamentale soprattutto per la squadra rossonera. Gli uomini di Gattuso stanno infatti attraversando un momento difficilissimo e la panchina dell’allenatore rossonero già traballa, già dal derby il Milan deve svoltare. Nel frattempo secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ piccolo problema all’inguine per Donnarumma, il ...

Infortunio Biglia - il centrocampista del Milan out contro il Bologna : Infortunio Biglia – Il Milan sta attraversando un momento veramente negativo, l’arrivo di Gattuso non ha portato gli effetti sperati, pareggio contro il Benevento e sconfitta in Europa League contro il Rijeka. I rossoneri adesso si preparano per la partita contro il Bologna, match che non può essere fallito. Non prenderà parte alla partita il centrocampista Biglia, come riporta il Milan su Twitter: “A causa di una distorsione ...

Milan - c'è un infortunio dietro al cambio di formazione : Secondo Sky Sport , è stato un problema fisico a costringere Vincenzo Montella al cambio di formazione per il suo Milan . Contro il Torino infatti giocherà André Silva insieme a Kalinic davanti in un 4-4-2 ...

Formazioni ufficiali Milan-Torino : Borini out per infortunio! : Formazioni ufficiali Milan-Torino – A San Siro sarà una sorta di ultima spiaggia per Milan e Torino. Chi si ferma è perduto. I punti che separano rossoneri e granata dall’Europa è già notevole ma lo stop della Sampdoria consente di accorciare la classifica. Mihajlovic proverà a fare uno sgambetto alla sua ex squadra, ma Montella non potrà fallire altrimenti potrebbe rischiare seriamente l’esonero. Vediamo dunque gli ...

Infortunio Abate - stop in allenamento : moria di terzini in casa Milan : Infortunio Abate – Il Milan si ritrova con un due soli terzini a disposizione: si tratta di Rodriguez e Antonelli, con quest’ultimo che però pare non rientrare più nei piani di Montella. Dopo Conti e Calabria, infatti, nell’allenamento di ieri si è fermato pure Ignazio Abate che ha interrotto l’allenamento a causa di un risentimento al tendine d’Achille. Da valutare i tempi di recupero. Intanto in Europa League, nella sfida di ...

Infortunio Suso/ Milan news - problemi alla schiena dopo una ginocchiata : Montella in ansia (ultime notizie) : Infortunio Suso, ultime notizie Milan: problemi alla schiena dopo una ginocchiata per lo spagnolo. Montella e tifosi in ansia, si attendono gli esami per diagnosi e tempi di recupero(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 21:49:00 GMT)

Infortunio Suso : che sfortuna per il Milan : Infortunio Suso – Pessime notizie arrivano da casa Milan. Suso ko, il calciatore spagnolo ha chiesto il cambio a Montella e poco prima dell’intervallo lascerà posto ad Andrè Silva. Il calciatore ha subito un duro colpo alla schiena, talmente doloroso da chiedere il cambio al proprio tecnico. Insomma, non certo un momento positivo per il club rossonero che nei giorni scorsi ha perso anche Calhanoglu un altro uomo di qualità della rosa ...

Infortunio Kessie/ Milan news - problemi al collo dopo uno scontro con Hamsik (ultime notizie) : Infortunio Kessie, ultime notizie Milan: problemi al collo dopo uno scontro con Hamsik. Le ultime notizie sul centrocampista rossonero, colpito dall'avversario dopo un intervento falloso(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 21:22:00 GMT)

Infortunio Biglia - le ultime da Milanello : la decisione presa da Montella per il Napoli : Infortunio Biglia – Lucas Biglia ha saltato le due ultime due partite giocate dal Milan contro Aek Atene e Sassuolo per curare al meglio l’infiammazione al tendine del ginocchio. Negli scorsi giorni il centrocampista argentino è tornato a lavorare in gruppo ma sente ancora fastidio all’articolazione e per questo non è ancora in condizioni migliori. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, quindi, Biglia non partirà ...

Infortunio Calabria - che sfortuna per il terzino del Milan : i tempi di recupero : Infortunio Calabria – Il terzino destro del Milan Davide Calabria, è stato costretto al forfait nella gara dei rossoneri contro il Sassuolo. Ebbene, il calciatore non ha potuto rispondere alla convocazione dell’under 21 ed oggi è stato reso noto l’esito dei controlli dopo il problema alla caviglia occorso domenica sera. Un trauma distorsivo contusivo alla caviglia sinistra terrà lontano il calciatore dal campo per 20 ...

INFORTUNIO BIGLIA / Infiammazione al tendine rotuleo per il centrocampista argentino del Milan : INFORTUNIO BIGLIA, Infiammazione al tendine rotuleo sinistro per il centrocampista argentino del Milan. Si fermerà per curare il problema ed evitare che la situazione possa peggiorare.(Pubblicato il Tue, 31 Oct 2017 16:14:00 GMT)

Infortunio Biglia - il calciatore del Milan si ferma : Infortunio Biglia, il calciatore del Milan si ferma – Il Milan è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, il tecnico Vincenzo Montella deve fare i conti anche con l’Infortunio del centrocampista Biglia, la conferma arriva direttamente a ‘Milan Tv’ dal dottor Gianluca Melegati, medico sociale rossonero: “Biglia ha un’infiammazione al tendine rotuleo sinistro: un fastidio che avverte da un po’, ...

Volley : Superlega - Milano perde Sbertoli e Fanuli per infortunio : Milano- B rutte notizie arrivano dall'infermeria della Revivre Milano dopo il rientro dalla trasferta di Perugia. Due atleti della squadra di Andrea Giani , Riccardo Sbertoli e Fabio Fanuli , sono ...

Milan - infortunio Conti : dichiarazioni sorprendenti dell’agente sui tempi di recupero : infortunio Conti – Andrea Conti è alla prese con la fase di riabilitazione dopo la rottura del crociato. L’agente del terzino del Milan, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di ‘Tmw Radio’, ha sorpreso sui tempi di recupero. Ecco le sue dichiarazioni: “Diciamo che a livello psicologico è molto forte e sa che questi sono i rischi del mestiere. L’ha presa bene, è normale che un po’ di sofferenza ci sia. Uno fa tanto ...