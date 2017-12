Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : pronto un doppio colpo per gennaio Video : Il #Milan ha veramente deluso in questa prima parte di stagione; la squadra non ha mai convinto a livello di gioco e l'obiettivo principale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League pare ormai un miraggio. La squadra rossonera, infatti, è molto lontana dalle prime quatto in classifica e l'obiettivo minimo ora diventa la qualificazione all'Europa League. Montella è stato esonerato, ma il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ha ...

Otto rapine alla stessa farmacia di Milano. All’ennesimo colpo gli agenti piombano addosso al cocainomane : Aveva preso quella farmacia per un bancomat e l’aveva svaligiata 8 volte tra marzo e dicembre, portando a casa quasi 2000 euro al mese, con cui comprava la cocaina. Gli agenti del commissariato Scalo Romana di Milano l’hanno arrestato per rapina aggravata, bloccandolo dopo l’ennesimo colpo. Si tratta di un trentenne tossicodipendente pregiudicato per vari reati, che aveva preso di mira la farmacia quando andava al Sert per i ...

Calciomercato Milan - pronto un triplo colpo a gennaio : ecco i nomi Video : Disastroso il bilancio del Milan di inizio stagione: dopo diciassette giornate, infatti, il club rossonero ha collezionato ben sette sconfitte e si trova a meno quattordici punti dalla zona Champions e a meno diciotto dalla vetta in classifica, con Vincenzo Montella che è stato esonerato. Ci si aspettava sicuramente un altro rendimento da parte della squadra dopo la sontuosa campagna acquisti della scorsa sessione di #Calciomercato estivo. Con ...

Milan - triplo colpo a gennaio? Ecco la probabile formazione titolare nel 2018 Video : Momento veramente molto difficile per il #Milan, che ha perso per due a zero in Europa League contro il modesto Rijeka. Il nuovo allenatore Gennaro Gattuso non è ancora riuscito a risolvere i problemi della squadra e si è assunto le colpe della sconfitta. Il Milan, però, non può continuare a deludere i suoi tifosi e la dirigenza rossonera è gia' in cerca di rinforzi per la prossima sessione di #Calciomercato invernale. Nei giorni scorsi si è ...

Milano : Trenord su incendio treno - non esclusi atti dolosi o colposi : Milano, 9 dic. (AdnKronos) - "Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, non esclusi atti dolosi o colposi". Con un comunicato ufficiale trenord spiega quanto accaduto in stazione Centrale a Milano, dove oggi sabato 9 dicembre intorno alle 14 ha preso fuoco il terzo vagone di un treno regiona

Juve su 6 mediani - possibili nuovo Bonucci per l'Inter e colpo per il Milan Video : Il calciomercato invernale di gennaio 2018 è alle porte e i top club di Serie A si stanno preparando a rinforzare le rose a disposizione degli allenatori. La prossima sessione di riparazione, nonostante sia sempre 'sottotono' rispetto a quella estiva, potrebbe riservare qualche sorpresa. La Juventus è sempre alla ricerca di rinforzi in mediana mentre l'Inter vuole un centrale di difesa. Il Milan, invece, potrebbe sfoltire la rosa e cedere gia' ...

Milan - sorprendente colpo di scena su Aubameyang Video : Momento molto delicato in casa #Milan dopo il pareggio per due a due contro il Benevento; i tifosi rossoneri sono infatti ancora scioccati dal gol del portiere Brignoli, che ha permesso ai campani di impattare il risultato in extremis. La dirigenza rossonera è gia' al lavoro sul mercato per rinforzare la sua squadra a gennaio e dalla Germania arrivano delle clamorose indiscrezioni di mercato. Le notizie riguardano Pierre-Emerick Aubameyang, ...

Calciomercato Milan - colpo di scena su Donnarumma Video : A fare notizia in casa rossonera [Video] è quasi sempre lui, Gianluigi Donnarumma. Il giovanissimo portiere rossonero non sta avendo un rendimento elevato come quello dell'anno scorso, ma ha comunque deciso più di una partita fino a questo momento e rimane certamente uno dei migliori giocatori del #Milan. Non è un caso che su di lui ci siano numerose squadre, tra le quali il Real Madrid. Il club spagnolo è certamente quello maggiormente ...

Benevento-Milan 1-1 : il colpo della Strega è del portiere sannita al ’95. L’esordiente Gattuso concede il primo punto ai campani : Minuto 49′ della ripresa, quarto e penultimo di recupero. Punizione dal versante sinistro dell’attacco del Benevento, che tanto per cambiare stava per concludere la quindicesima partita in Serie A senza raccogliere neanche un punto. Dall’altra parte il Milan, il nuovo Milan di Gattuso, rinnovato in panca ma identico nell’indolenza in campo. La storia decide di divertirsi. Cross tagliato nell’aria di rigore ...

Calciomercato Milan - pronto un doppio colpo per gennaio : ecco i nomi Video : Dopo l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina del #Milan, potrebbero arrivare altri importanti cambiamenti nella prossima sessione di #Calciomercato invernale. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e l'amministratore delegato Marco Fassone, infatti, stanno lavorando con grande assiduita' per cercare dei rinforzi utili alla squadra. L'obiettivo principale del Milan rimane quello di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della ...

Calciomercato Milan - pronto un triplo colpo : ecco la probabile formazione 2018 Video : La più importante notizia di oggi in casa #Milan è sicuramente l'esonero di Vincenzo Montella; dopo un inizio di stagione molto deludente, infatti, la dirigenza rossonera ha deciso di dare il benservito all'allenatore campano e ha chiamato al suo posto una leggenda del Milan: Gennaro Gattuso. L'allenatore della Primavera, dunque, avra' la gestione della prima squadra e dovra' cercare in tutti i modi di rimettere il Milan in carreggiata per ...

Calciomercato Milan - sorprendente colpo di scena su Aubameyang : Il Milan è molto attivo sul mercato in vista della riapertura della sessione invernale; la squadra rossonera ha alquanto deluso in questo inizio di stagione, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Ci si aspettava sicuramente molto di più dal tandem André Silva-Kalinic; il giocatore portoghese è ancora a digiuno in campionato e non sembra avere trovato la giusta condizione. La dirigenza rossonera, dunque, si è messa alla ricerca di ...