Milan | Gennaro Gattuso | ' Il derby di Coppa Italia con l' Inter come la finale dei mondiali'

Milan - Silvio Berlusconi punge Gennaro Gattuso : 'Non si può giocare con una punta. Non si va da nessuna parte' : Silvio Berlusconi parla del 'suo' Milan - forse un trauma mai superato la cessione - e 'gufa' Gennaro Gattuso . 'Soffro e provo un forte dolore perché le cose non stanno andando come dovrebbero. E non ...

Massimo Oddo - la preghiera al Milan : 'Proteggete Gennaro Gattuso' : Il Milan protegga Gennaro Gattuso . Questo l'accorato appello che Massimo Oddo , allenatore dell'Udinese, dai microfoni di ' Radio anch'io sport ', lancia ai vertici del Milan . 'Non mi permetto di giudicare altri,' ha spiegato, 'peraltro Gattuso è un mio amico, poi non conosco le cose. Quando si cambia allenatore ci sono problematiche ...

Milan-Verona - la conferenza di Gennaro Gattuso LIVE : In Coppa Italia, Gennaro Gattuso non ha voluto badare al sottile. Pochissimo turnover, per assicurarsi il passaggio del turno a scapito proprio dell'Hellas Verona, che affronterà nuovamente domani. ...

Gennaro Gattuso/ E' l'allenatore giusto per il Milan? Corti e Onnis lo mettono alla prova (Le Iene Show) : Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Milan: è l'uomo giusto? Corti e Onnis lo mettono alla prova a Le Iene Show. Le ultime notizie sul tecnico rossonero, subentrato a Vincenzo Montella(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 20:42:00 GMT)

Crisi Milan : chiude Vincenzo Montella - apre Gennaro Gattuso : Una decisione già accarezzata mesi fa, ma poi sempre scartata, per la convinzione che la svolta alla fine sarebbe arrivata e per non sancire di fronte agli occhi del mondo il fallimento di un ...

Gennaro Gattuso al Milan - la benedizione di Silvio Berlusconi : 'Gli ho telefonato - e...' : Cacciato Vincenzo Montella, sulla panchina del Milan arriva la bandiera rossonera Gennaro Gattuso . E tra i primissimi a rivolgergli un saluto, con una telefonata, ecco Silvio Berlusconi , che ...

Il Milan manda via Vincenzo Montella e si affida a Gennaro Gattuso : La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la gara interna con il Torino. Così l’AC Milan ha scelto di esonerare Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della prima squadra. “Al Signor Montella vanno i più sentiti ringraziamenti per…Continua a leggere →