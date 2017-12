Milan - Capello attacca : “Prese solo mezze tacche. Servivano tre fuoriclasse” : Milan , Capello attacca : “Prese solo mezze tacche. Servivano tre fuoriclasse” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan , Capello attacca : “PRESE solo mezze TACCHE” – La situazione del Milan è ai limiti del paradossale. La squadra, partita con l’obiettivo di una qualificazione in Champions League, è a soli 9 punti davanti alla zona ...

Capello : «La proprietà del Milan? In Cina si sa poco - si parla più di Inter» : L'allenatore del Jiangsu Suning ha fatto il punto sullo stato del calcio cinese soffermandosi anche su cosa si dice in Cina delle proprietà di Milan e Inter. L'articolo Capello: «La proprietà del Milan? In Cina si sa poco, si parla più di Inter» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.