Migranti | Natale drammatico | due barconi dispersi in mare

Migranti : Salvini contro papa Francesco anche a Natale Video : Di fronte al tema dell’arrivo di migliaia di #Migranti in Italia il leader della Lega, Matteo Salvini [Video], non si ferma nemmeno davanti alle parole di #papa Francesco pronunciate nel giorno di Natale. Per due volte - la sera del 24 durante l’omelia della veglia di Natale, e la mattina del 25 durante l’Urbi et Orbi pronunciato in piazza San Pietro - il papa ha parlato della necessita' di offrire una degna accoglienza a tutti i Migranti che ...

Papa Francesco nella messa di Natale : “I Migranti come Maria e Giuseppe” : Papa Francesco ha voluto dedicare ai migranti la sua riflessione nella messa della notte di Natale celebrata nella basilica di San Pietro con centinaia tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Bergoglio li ha paragonati...

Vaticano - Antonio Socci sull'omelia di Natale : 'Papa Francesco è ossessionato dai Migranti' : Solo e sempre politica! Gli hanno ordinato di martellare su questo punto e lui da cinque anni bombarda quotidianamente'.

La Messa di Natale di Papa Francesco : "Giuseppe e Maria in fuga - come i Migranti di oggi" : Questa la riflessione del Papa nella Messa della notte di Natale, celebrata nella Basilica di San Pietro con centinaia tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Per la quinta veglia natalizia del suo pontificato, Francesco ha insistito sulla situazione di quanti sono costretti a "lasciare la loro terra e mettersi in cammino", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a ...

Messa di Natale - accuse al Papa per i Migranti : 'E' ossessionato' e 'populista' : Solo e sempre politica! Gli hanno ordinato di martellare su questo punto e lui da cinque anni bombarda quotidianamente,.Oltretutto colpisce l'ignoranza. Qualcuno gli spieghi che Giuseppe stava ...

Messa di Natale - accuse al Papa per i Migranti : 'E' ossessionato' e 'populista' Video : Ormai anche la notte di Natale [Video]è diventata l'occasione di polemiche di natura politica. In particolare la Messa di #Papa Francesco, andata in onda in diretta su Raiuno nella serata del 24 dicembre, sta facendo discutere sul web per alcune parole dette dal Pontefice durante l'omelia riguardo ai migranti. Con dure accuse verso Bergoglio provenienti da ambienti conservatori. Cosa ha detto Papa Francesco durante l'omelia della Messa di ...

La messa di Natale del Papa : «Maria e Giuseppe in fuga come i Migranti di oggi» : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

Papa Francesco - vigilia di Natale per i Migranti. "E' Gesù a darci la cittadinanza" : Roma, 24 dicembre 2017 - E' Gesù "a darci il diritto di cittadinanza". Risuonano forti le parole di Papa Francesco nella notte di Natale . Un'omelia dal sapore politico perché pronunciata nei giorni ...

SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE/ Diretta streaming video - Papa Francesco sui Migranti : Gesù dà la cittadinanza : SANTA MESSA VIGILIA di NATALE, Diretta streaming video e tv: Papa Francesco celebra in San Pietro la Natività di Gesù Cristo. Il commento al vangelo e il "paradosso" di Dio(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 22:41:00 GMT)

Francesco alla Messa di Natale : “Serve nuova immaginazione sociale per accogliere i Migranti” : «La fede di questa notte ci porta a riconoscere Dio presente in tutte le situazioni in cui lo crediamo assente e ci spinge a dare spazio a una nuova immaginazione sociale, a non avere paura di sperimentare nuove forme di relazione in cui nessuno debba sentire che in questa terra non ha un posto». Con queste parole Papa Francesco ha rinnovato il suo...

La messa di Natale del Papa : «I passi di Maria e Giuseppe gli stessi dei Migranti» Diretta : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

La messa di Natale del Papa : «I passi di Maria e Giuseppe gli stessi dei Migranti» Live tv : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

Palermo - a Natale il presepe sui Migranti : È dedicato all’accoglienza dei migranti e al ricordo di Aylan Kurdi, il piccolo profugo siriano di 3 anni trovato morto sulla spiaggia di Bodrum il 2 settembre 2015, e di tutti i caduti nella fuga dalle guerre e dalla fame, il Natale organizzato quest’anno dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Palermo nella Chiesa di Sant’Ignazio martire all’Olivella, che sorge sui resti della ...