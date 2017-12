Migranti fuori controllo? Ci pensi l' Onu In Africa - Vvox

Salvini : Pd per Migranti fuori controllo : 13.21 "In piazza oggi con il Pd a Como c'è chi sostiene l'immigrazione fuori controllo, domani a Roma con noi in piazza Santi Apostoli ci sarà chi è per un' immigrazione controllata e per una maggiore attenzione per le priorità degli italiani". Così il segretario della Lega Matteo Salvini commenta la manifestazione indetta dal Pd contro il fascismo a Como.

Nuovo strappo di Trump : gli Usa fuori dal patto Onu sui Migranti : Il patto internazionale sui migranti e sui loro diritti (Global compact on migration), raggiunto alle Nazioni Unite nel settembre 2016, vede una pesante defezione: è quella degli Stati Uniti. La Casa Bianca, infatti, ha deciso di fare un passo indietro perché ritiene che la propria politica su migranti e rifugiati non sia compatibile con il patto. L'amministrazione Usa rivendica il diritto di decidere in piena autonomia criteri e logiche ...

Migranti : altra notte fuori Cona per 55 : VENEZIA, 22 NOV - Un'altra notte fuori dallo hub di Cona (Venezia) per il gruppo di Migranti 'irriducibili', 55 persone - per lo più africani - che da tre giorni si sta spostando da una provincia all'...

Migranti - è fuori pericolo il bimbo di 5 anni trovato su un treno merci : si cerca la madre : Il bambino, che ha detto di chiamarsi Anthony, era nascosto sotto il pianale di un vagone ed è stato salvato dalla Polfer