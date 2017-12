: Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori. L'ex moglie: "Si è commosso vedendoci" - - violanews : Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori. L'ex moglie: "Si è commosso vedendoci" - - NotizieIN : Migliorano le condizioni di Cecchi Gori - Retenews24 : Vittorio Cecchi Gori in miglioramento - ROMA, 26 DIC – Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato… - Retenews24 : Vittorio Cecchi Gori in miglioramento - ROMA, 26 DIC – Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato… -

ledi Vittorio, ricoverato da ieri per ischemia e problemi cardiovascolari al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha riferito la ex moglie del produttore cinematografico, Rita Rusic, che si è recata in ospedale con i figli Mario e Vittoria. "E' cosciente, vigile, ovviamente provato -ha detto la Rusic- si è commosso vedendoci. Il professore che lo sta seguendo ci ha detto che tra due giorni potrebbe uscire dalla rianimazione se tutto procede al meglio".(Di martedì 26 dicembre 2017)