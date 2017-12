Meteo - con Santo Stefano arriva il maltempo : piogge - neve e temperature in calo : Passato il Natale arriva il maltempo. piogge e temperature più rigide in arrivo sul centro e sul nord Italia. Dalle prime ore del 26 dicembre e per le successive 24-36 ore sono previste...

Meteo avverso - Burrasca dopo Natale con NEVE - PIOGGIA e VENTO : E tali cambiamenti del clima si sono vissuti questi giorni in altre parti del Mondo come in Siberia con nevicate di intensità che si vedono solo a Primavera, nevicate estreme hanno interessato anche ...

Meteo Roma. Natale con tempo stabile e soleggiato : Meteo Roma. Week end all’insegna del tempo stabile e soleggiato; i cieli saranno sereni anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +2°C e +14°C.... L'articolo Meteo Roma. Natale con tempo stabile e soleggiato su Roma Daily News.

Previsioni Meteo : Natale con il sole : Meno freddo degli ultimi giorni, ma comunque invernale. Questo dicono le Previsioni meteo per le giornate che portano al Natale. Dalle correnti fredde che arrivano da Nord Est si passa a quelle più miti occidentali. Insomma bisogna ringraziare l’Anticiclone delle Azzorre per un Natale che sarà con il sole su gran parte d’Italia e un po’ nebbioso sulla pianura padana. A partire da venerdì ci sarà un aumento delle temperature che andrà ...

Previsioni Meteo Italia per Natale e Capodanno : arriva la conferma degli esperti : Dopo giorni di intenso freddo, l'alta pressione renderà più tiepide le festività natalizie nel Bel Paese. Dal 23 dicembre le temperature saranno decisamente in risalita, dopo aver toccato valori inferiori allo zero in diverse località Italiane. Il weekend sarà all'insegna del bel tempo con temperature decisamente gradevoli rispetto agli ultimi giorni. Il top sarà raggiunto il giorno della vigilia di Natale, quando in alcune città si ...

Meteo : verso un Natale con l'anticiclone : FREDDO INVERNALE, MA DA VENERDI' CLIMA PIU' MITE " "I giorni che ci accompagneranno al Natale vedranno il graduale passaggio dalle fredde correnti nord-orientali a quelle più miti occidentali, legate ...

Tempo Meteo Lazure offre dettagliate previsioni a dieci giorni con una bellissima grafica : Tempo meteo Lazure è un'applicazione per che permette la consultazione della situazione meteorologica con previsioni dettagliate fino a dieci giorni. L'articolo Tempo meteo Lazure offre dettagliate previsioni a dieci giorni con una bellissima grafica è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Le previsioni Meteo per Natale e Vigilia - Vasto anticiclone con aria più mite : Roma - Il weekend pre-natalizio, come accennato in questo nostro articolo odierno, sarà dominato da un Vasto anticiclone che si estenderà su tutta l'area mediterranea centro-occidentale, inglobando anche la Penisola italiana. Porterà con sè una massa d'aria decisamente mite in confronto ai valori di questi ultimi giorni. La Vigilia DI Natale vedrà il Sole come primo e indiscusso protagonista della scena ...

Meteo - continua il freddo polare : venti forti e temperature in picchiata : Non accenna a placarsi l'ondata di freddo polare che sta colpendo l'Italia. La perturbazione si sposterà sul versante adriatico e sulle regioni del Centro-Sud a causa dei forti venti di bora e grecale...

Altro che "bianco" Natale! Ecco cosa ci aspetta nella giornata del 25 dicembre (secondo i Meteorologi) : La morsa del freddo sta per allentarsi su gran parte dell'Italia, bisogna solo avere pazienza. Come spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, infatti, l'ondata di gelo che sta mettendo alla prova la resistenza degli italiani un po' ovunque ha le ore contate e durerà fino a mercoledì. Nei giorni immediatamente precedenti alle festività, così come a Natale, le temperatura dunque si alzeranno - rimanendo comunque ...

Meteo - settimana di Natale con bel tempo e temperature basse : Roma, 18 dic. (askanews) Il ciclone scandinavo 'Thor' continua ad inviare correnti fredde settentrionali sulle nostre regioni. Lo farà anche per i prossimi giorni, ma assieme all'aumento della ...