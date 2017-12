meteo - burrasca in arrivo : le previsioni per Natale e Santo Stefano. E verso Capodanno ecco cosa accadrà : Il Meteo non concende sconti nemmeno sotto le feste: maltempo in arrivo. Dopo questo periodo caratterizzato dall'alta pressione, il tempo comincerà a cambiare tra Natale e Santo...

Previsioni meteo - temperature in aumento dopo il Solstizio d’Inverno. E spunta una sorpresa per Capodanno [MAPPE] : 1/12 ...

Previsioni meteo Italia per Natale e Capodanno : arriva la conferma degli esperti Video : Dopo giorni di intenso freddo, l'alta pressione rendera' più tiepide le festivita' natalizie nel Bel Paese. Dal 23 dicembre le temperature saranno decisamente in risalita, dopo aver toccato valori inferiori allo zero in diverse localita' Italiane. Il weekend sara' all'insegna del bel tempo con temperature decisamente gradevoli rispetto agli ultimi giorni. Il top sara' raggiunto il giorno della vigilia di Natale, quando in alcune citta' si ...