Meteo | arriva la tempesta dopo Natale | temporali e vento forte

Meteo - con Santo Stefano arriva il maltempo : piogge - neve e temperature in calo : Passato il Natale arriva il maltempo. piogge e temperature più rigide in arrivo sul centro e sul nord Italia. Dalle prime ore del 26 dicembre e per le successive 24-36 ore sono previste...

È arrivato il maltempo al Nord e al Centro. Domani neve abbondante sulle Alpi Meteo : Oggi maltempo diffuso al Centro-Nord e in serata potrebbe arrivare anche al Sud Italia Domani piogge e nevicate in Appennino.

ALLERTA Meteo/ Previsioni : torna il maltempo - da domani arriva una tempesta invernale (oggi - 26 dicembre 2017) : METEO, Previsioni del tempo e maltempo: oggi, 26 dicembre 2017. torna il maltempo con neve al nord e pioggia su Liguria e Toscana. Da domani invece è prevista una tempesta invernale.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 01:20:00 GMT)

Meteo - arriva la "tempesta del dopo Natale" : ecco il maltempo : Il Meteo dopo Natale presenterà alcune sorprese. Come spiegano gli esperti, a partire dal 26 dicembre l'alta pressione abbandonerà l'Italia per l'arrivo di una bassa pressione atlantica che porterà...

Previsioni Meteo Lombardia : stabilità fino a Natale - poi arriva il peggioramento : “Un promontorio di alta pressione in espansione sull’Italia garantirà tempo stabile e assenza di precipitazioni fino alla prima parte di lunedì 25, quando il flusso girerà da sud-ovest dando inizio ad una nuova fase umida e più instabile sulla Lombardia. Da martedì 26 transito di una prima saccatura atlantica con generale peggioramento sulla regione, che causerà precipitazioni diffuse ed un sensibile calo termico in montagna“: ...

Meteo - arriva l'anticiclone di Natale : da Santo Stefano pioggia e neve : Sarà un "dolce" Natale dal punto di vista Meteorologico: solo dalla sera del 25 dicembre i primi segnali di maltempo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni. Meteo Natale “Il tempo...

Meteo Italia LIVE : dopo il Solstizio d’Inverno temperature in forte aumento - arriva il caldo dopo il gelo! Sulle Alpi +10°C a 2.150 metri di quota!!! : temperature in aumento in tutt’Italia in queste ore: dopo dieci giorni di gelo intenso, la colonnina di mercurio risale verso la norma del periodo. In pianura Padana, e precisamente nel Piemonte centro/meridionale tra Cuneo e Torino, dove fino a ieri per sette mattine consecutive la temperatura minima aveva raggiunto i -14°C a Villanova Solaro, stamattina la temperatura s’è fermata a -7°C. Un valore comunque molto basso: in tutta la ...

Previsioni Meteo Italia per Natale e Capodanno : arriva la conferma degli esperti Video : Dopo giorni di intenso freddo, l'alta pressione rendera' più tiepide le festivita' natalizie nel Bel Paese. Dal 23 dicembre le temperature saranno decisamente in risalita, dopo aver toccato valori inferiori allo zero in diverse localita' Italiane. Il weekend sara' all'insegna del bel tempo con temperature decisamente gradevoli rispetto agli ultimi giorni. Il top sara' raggiunto il giorno della vigilia di Natale, quando in alcune citta' si ...

Meteo - arriva il grande freddo : nel week end crollano le temperature : Nuova ondata di gelo in arrivo sull'Italia con le temperature che in alcuni casi potranno scendere anche di dieci gradi sotto la media del periodo. Responsabile del crollo termico sarà il ciclone sub-polare "Thor" che a partire...

Meteo - arriva la minaccia Balcanica : freddo e gelo sull'Italia : Il weekend che sta per arrivare non sarà certo dei più facili. Di fatto secondo quanto riportano gli esperti Meteo di 3BMeteo nelle prossime ore ci saranno abbondanti nevicate sulle Alpi e nel Triveneto. Piogge intense invece arriveranno su Lazio, Umbria e Campania. Temporali forti anche la Sardegna. Si salveranno invece la Sicilia e la Calabria. Ma da sabato i temporali toccheranno anche il Sud colpendo anche Basilicata, Puglia e Sicilia e ...

Allerta Meteo - il fronte freddo arriva al Sud : il maltempo continua - e per i prossimi giorni cresce l’allerta nelle Regioni tirreniche [MAPPE] : 1/24 ...