(Di martedì 26 dicembre 2017) l nostro tempo non ha più tempo. E non perché la vita sia sempre più veloce come i bit, accelerazione ultima di quella macchina a vapore che aveva incantato, al suo apparire, le menti più impressionabili con l’idea di progresso lineare che ci avrebbe liberato da ogni incombenza, dolore, fatica, persino dalla morte. No. Dolore, fatica e morte ce li...