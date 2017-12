Meghan Markle e il Principe Harry : insieme alla messa di Natale : Meghan Markle ha partecipato alla tradizionale messa di Natale Meghan Markle fa ufficialmente parte della famiglia reale. Quest’ultima ha interrotto la tradizione permettendole di festeggiare il Natale insieme al Principe Harry e alla Royal Family. L’attrice ha preso parte alla tradizionale messa di Natale nel complesso residenziale di campagna di Sandringham, nel Norfolk. La futura Principessa è […] L'articolo Meghan Markle e ...

La principessa del Kent indossa una spilletta 'razzista' contro Meghan Markle : costretta a chiedere scusa : Alla fine ha chiesto scusa per aver 'involontariamente' indossato una spilla conosciuta in Gran Bretagna come 'Blackamoor', che ritraeva una testa di moro, all'esordio in famiglia della neo-fidanzata ...

Gb - a pranzo c'è Meghan Markle. Invitata indossa spilla Blackamoor : La corte di un Re o di una Regina, si sa, è fatta anche di simboli, riti e rituali. E quando si viene invitati a Palazzo per un pranzo pre-natalizio tutti gli occhi sono puntati su abiti e vestiti dei presenti. Succede in tutto il mondo e, ovviamente, anche a Buckingam Palace a Londra. L'altro ieri tutti i Windsor si sono riuniti per un appuntamento conviviale prima di Natale. E la principessa di Kent, moglie di Michael (cugino della ...

Meghan Markle - un abito sexy (troppo?) per le foto ufficiali del fidanzamento : Meghan Markle, promessa sposa dell’amatissimo Principe Harry, passo dopo passo sembra stia contribuendo a cambiare le rigidissime regole che la Royal Family segue da secoli. Solo due giorni fa, l’ex attrice di Suits è stata invitata al tradizionale pranzo di Natale della Regina Elisabetta, a cui solitamente i consorti dei reali non sono ammessi prima del matrimonio. Un fatto non di poco conto. Ma le novità non finiscono qui, ...

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle : ecco le prime foto ufficiali del fidanzamento : E’ Alex Lubomirski, fotografo amato dalle star di Hollywood, ad aver scattato le foto ufficiali del fidanzamento tra Harry del Galles, 32 anni e Meghan Markle, la ex attrice 36enne sue futura sposa. Gli scatti sono stati realizzati a Frogmore House. Solo un paio di giorni fa, i due fidanzati hanno partecipato al tradizionale pranzo offerto dalla Regina Elisabetta ai familiari, prima di Natale. Le nozze sono fissate per il prossimo 19 ...

Meghan Markle e il principe Harry nelle foto ufficiali del fidanzamento : dall’addio a Suits alle nozze di maggio : L'attrice Meghan Markle e il principe Harry hanno appena pubblicato alcune bellissime foto per celebrare in modo ufficiale il loro fidanzamento. Già annunciato con grande sorpresa di tutti alla stampa inglese lo scorso novembre, il fidanzamento è ora suggellato dalle immagini diffuse da Kensington Palace, in cui i piccioncini appaiono radiosi in vista delle nozze. Dopo la prima intervista di coppia alla BBC, Meghan Markle e il principe ...