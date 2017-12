Medio Oriente | l' ombra lunga di Putin sulle ' macerie' americane

Il messaggio di Bartolomeo per la pace nel Medio Oriente e per il mantenimento dello status quo di Gerusalemme : Nella mia mente, continua il primate ortodosso, osservando voi mi vengono immagini di tantissimi giovani ragazzi sparsi per il mondo, indipendentemente dalla loro fede religiosa, che vivono in un ...

Pence rimanda la visita in Medio Oriente : ...ha assicurato che la dilazione non è collegato alle violenze e alle tensioni diplomatiche prodotte dalla decisione di Trump su Gerusalemme che ha modificato decenni di orientamento della politica ...

Medioriente : scontri - feriti e proteste : 15.01 Massiccia adunata a Gaza per protestare contro la decisione di Trump su Gerusalemme. Un milione di persone, secondo fonti locali, hanno sfilato da Rafah, al sud, fino a Beit Hanoun, al nord. Vicino al confine con Israele sono cominciati gli scontri, con decine di feriti. proteste anche in Cisgiordania e manifestazione di massa sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. A Ramallah, un agente di frontiera è stato accoltellato in maniera ...

Quanto sono sicuri oggi Nord Africa e Medio Oriente? : Una guida paese per paese ai principali rischi nei posti caldi vicini all'Italia, per chi sta pensando di andarci in vacanza nelle prossime settimane The post Quanto sono sicuri oggi Nord Africa e Medio Oriente? appeared first on Il Post.

Turchia e Siria : convegno a Catania sul ruolo dell'Europa in Medioriente : Stefano Maullu , parlamentare europeo FI-PPE, e la professoressa Stefania Panebianco , docente di Scienza Politica di Unict. Modererà Massimiliano Giammusso , avvocato e dirigente nazionale Forza ...

La Liga cresce in Medio Oriente - grazie alla partnership con l’iraniana MTN : partnership Liga-MTN, l'associazione spagnola aggiunge un contratto di sponsorizzazione. Intesa raggiunta con un marchio di telecomunicazioni iraniano. L'articolo La Liga cresce in Medio Oriente, grazie alla partnership con l’iraniana MTN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Medioriente - i Paesi islamici proclamano Gerusalemme est capitale della Palestina : ... l'Organizzazione della cooperazione islamica ha quindi riconosciuto "Gerusalemme est come capitale dello stato di Palestina occupato", invitando tutti i Paesi del mondo a fare altrettanto. Appello ...

Medioriente - la Turchia : "Gerusalemme est sia capitale della Palestina" : "Dobbiamo riconoscere lo Stato di Palestina con i confini del 1967, liberandoci dall'idea che questo sia un ostacolo alla pace", e "Gerusalemme come capitale dello Stato occupato di Palestina". È l'...

Ma il nemico è comodo - per gli oligarchi del Medio Oriente : ... "Quel piccolo Stato, un fazzoletto di terra, lo considero la maggior garanzia, anche psicologica, per tutti gli ebrei nel mondo: la sua esistenza certifica che non accadrà mai più quello che è ...

Via Fani - come fu occultato il filo rosso delle munizioni che dal Medio Oriente portava alle Br : I proiettili che furono usati dai brigatisti rossi per sterminare la scorta di Aldo Moro venivano dall’estero. Più esattamente dal Medio Oriente. Erano stati fabbricati dalla ditta Fiocchi di Lecco, presumibilmente prima del 1973, ed erano destinati all’esportazione. Si trattava di una partita di munizioni per armi da guerra destinate all’Egitto, ...

Putin alleato e garante in Medio Oriente (di U. De Giovannangeli) : Il ministero dei Trasporti russo ha dichiarato che i voli diretti con l'Egitto potrebbero riprendere prima dell'inizio della Coppa del mondo in Russia nell'estate 2018. L'Egitto giocherà proprio ...

Vladimir Putin alleato di Trump in Medio Oriente e garante dello scontento arabo : Il futuro ha il marchio del passato. Di un ritorno a prima del 1979, a una divisione del Medio Oriente in zone d'influenza con un ruolo forte dell'Urss. In questa chiave, oltre che "vincitore" della campagna di Siria, Vladimir Putin si appresta a vestire i panni, ancora più strategici, di "garante" dello scontento arabo, di un Grande Medio Oriente che non porta i suoi conflitti interni a un livello da allarme rosso per la sicurezza ...

Notizie del giorno : Medio Oriente e politica italiana : Notizie del giorno: l’incontro di ieri a Parigi tra Benjamin Netanyahu ed Emmanuel Macron. Manifestazione contro lo ius soli a Roma di Matteo Salvini. Notizie del... L'articolo Notizie del giorno: Medio Oriente e politica italiana su Roma Daily News.

Trump proclama Gerusalemme capitale Israele : quali pericoli per Medio Oriente e Italia : Donald Trump ha fatto capire subito di non essere uno “politically correct”. Anzi, rompe facilmente schemi ed equilibri, rispettando quanto aveva lasciato intendere durante la propria campagna elettorale. Rispettando anche il motto “american first”, per indicare il fatto che avrebbe dato priorità ai problemi interni degli Usa. Non è mancato comunque un intervento militare in Siria, soprattutto dopo l’ennesimo attacco Isis contro i civili. Mentre ...