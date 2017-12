Anna MazzaMauro picchiata sul set. Giulio Pasqui e quell'intervista del 2016 : 'Di Brignano non parlo' : ROMA 'Enrico Brignano ospite a Deejay Chiama Italia. Chissà se gli chiederanno qualcosa su Anna Mazzamauro' scrive Giulio Pasqui, esperto di tv e spettacoli, sul suo profilo Twitter. E' inevitabile pensare al recente sfogo della Mazzamauro circa le percosse che avrebbe ricevuto durante la lavorazione del film 'Poveri ma ricchi', di Fausto ...

Gesù era un alieno? Mauro Biglino risponde - l’intervista che non dovete leggere se siete credenti e non volete rovinarvi il Natale : Questa intervista a Mauro Biglino dà il via a una serie di appuntamenti dedicati al mistero e “all’impossibile”. A tutto quello che è non convenzionale e comunemente potrebbe essere definito “new age”. Ci occuperemo anche di nuove credenze perché, come diceva Napoleone, “gli uomini possono fare a meno di un Dio ma non di una religione”. Le interviste sono finalizzate a far conoscere queste teorie, ...

Wanda Nara : 'Mauro vuole solo l'Inter' Video : Mauro ha un cuore nerazzurro ed anche i nostri bambini. Sono parole di Wanda Nara, la nota moglie-manager di #Mauro Icardi che è stata ospite del salotto di 'Verissimo' da Silvia Toffanin. La bella consorte del bomber nerazzurro ha parlato a cuore aperto, di sé stessa e dei suo rapporto con il celebre marito, ma anche delle polemiche te alla chiusura del rapporto con l'ex, Maxi Lopez, ed al presunto 'tradimento' nei confronti di quest'ultimo che ...

Ausilio su Icardi : 'La clausola possono pagarla - ma non convinceranno Mauro a lasciare l'Inter' : Intervenuto ai microfoni di Rai Sport , il direttore sportivo dell'Inter ha parlato ampiamente di mercato soffermandosi anche sulla clausola rescissoria da 110 milioni di euro presente nel contratto di Mauro Icardi che il Real ...

Mauro : 'Inter fortunata? Il segreto è un altro' Video : Una delle grandi rivelazioni di questo campionato è sicuramente l'#Inter, attualmente al secondo posto in classifica a trentasei punti, a meno due dal Napoli capolista e con due punti di vantaggio sulla Juventus, terza in classifica. I nerazzurri, la scorsa estate, hanno deluso le aspettative con una campagna acquisti sotto tono rispetto a quanto ci si aspettava e per questo motivo gli addetti ai lavori avevano pronosticato una stagione ...

L'Inter punta un rinforzo in attacco : arriva il sostituto di Mauro Icardi : Il mercato nerazzurro ha subito una brutta battuta d'arresto a fine agosto per via di alcune restrizioni introdotte strada facendo dal governo cinese e molti colpi che erano stati preparati dalla dirigenza sono rimasti in canna. Alcuni giocatori sedotti e abbandonati dalL'Inter sono andati altrove, come per esempio Patrik Shick, approdato poi alla Roma, mentre altri sono rimasti nelle rispettive squadre. Ora che il governo cinese ha chiarito ...

Inter - nessuna lesione per Mauro Icardi. 5 giorni di fisioterapia - con l'Atalanta ci sarà : Sospiro di sollievo per l'Inter e per Luciano Spalletti, che al rientro dalla sosta per le Nazionali avrà a disposizione Mauro Icardi. L'attaccante nerazzurro aveva riportato un leggero fastidio al ...

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Mauro Perra : “I Nuragici condividono l’assenza di scrittura con numerose altre popolazioni protostoriche del Mediterraneo Occidentale e del continente europeo. Quando si studiano a fondo, senza semplificazioni inopportune, le civiltà che hanno prodotto la scrittura, ci si accorge che quel modo di comunicare per segni grafici nasce all’interno di società palatine […]” – Mauro Perra Ottava intervista […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Mauro Perra : “I Nuragici condividono l’assenza di scrittura con numerose altre popolazioni protostoriche del Mediterraneo Occidentale e del continente europeo. Quando si studiano a fondo, senza semplificazioni inopportune, le civiltà che hanno prodotto la scrittura, ci si accorge che quel modo di comunicare per segni grafici nasce all’interno di società palatine […]” – Mauro Perra Ottava intervista […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Mauro Perra : “I Nuragici condividono l’assenza di scrittura con numerose altre popolazioni protostoriche del Mediterraneo Occidentale e del continente europeo. Quando si studiano a fondo, senza semplificazioni inopportune, le civiltà che hanno prodotto la scrittura, ci si accorge che quel modo di comunicare per segni grafici nasce all’interno di società palatine […]” – Mauro Perra Ottava intervista […]

Mauro sentenzia : 'L'Inter non ha gli uomini' : Mauro sentenzia: 'L'Inter non ha gli uomini' L'ex calciatore di Napoli e Juventus ha parlato della squadra nerazzurra Armando Areniello Esperto di Calcio A. Areniello Segui Segui gia' Curato da Federico Gonzo Pubblicato il: 24 ottobre 2017 24 ottobre 2017 Pubblicato il 24/10/2017 ...

Mauro Icardi nella storia dell’Inter. Lo strano rapporto tra Milano e l’attaccante sempre decisivo - ma mai davvero amato : Il pallone se l’è portato a casa, come da tradizione. In compenso, al momento del gol decisivo non ha esultato neanche troppo: si è solo sfilato la maglietta, esibita con due dita alla curva nord nerazzurra, come un pezzo da collezione, quasi a consegnarla alla memoria di San Siro. Mauro Icardi è entrato nella storia del derby di Milano. Una tripletta per decidere Inter-Milan, uno dei derby più emozionanti degli ultimi anni, che proietta i ...

Inter-Milan 3-2 - Mauro Icardi irrompe nella storia del derby : Inter-Milan 3-2, Mauro Icardi irrompe nella storia del derby L'attaccante argentino è il quinto giocatore nerazzurro a realizzare una tripletta nella stracittadina milanese Michele Caltagirone Esperto di Calcio M. Caltagirone Segui Segui gia' Pubblicato il: 15 ottobre 2017 15 ottobre 2017 Pubblicato il 15/10/2017 ...