Mattarella sta per sciogliere le Camere E dopo cosa succede?

Ius soli - Italiani senza cittadinanza scrive a Mattarella : “Non ci lasci soli. Articolo 3 dice che la Repubblica rimuove ostacoli” : “Non lasci ateci soli ancora una volta”. È l’appello rivolto al presidente della Repubblica dai ragazzi del movimento Italiani senza cittadinanza . Dopo la mancata approvazione dello Ius soli , naufragato al Senato per la mancanza del numero legale, le ragazze e i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri chiedono a Sergio Mattarella il rinvio dello scioglimento delle Camere, previsto il 28 dice mbre, affinché si possa approvare ...

Mattarella : “Contro astensionismo proposte comprensibili e realistiche. C’è la ripresa - ma la disoccupazione resta grave” : Una strada per “ridurre l’ astensionismo e la disaffezione per la vita pubblica” c’è. “ proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, sviluppando un dibattito intenso, anche acceso ma rispettoso”. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha incontrato le alte cariche dello Stato al Quirinale per gli auguri di fine anno. “Il tempo delle elezioni – ha detto ...

Sergio Mattarella parla alle alte cariche dello Stato : inaugurata la stagione del voto : Per la prima volta Sergio Mattarella parla in maniera aperta delle prossime elezioni e dà il via alla stagione elettorale. Per l'apertura delle danze, il Presidente della Repubblica sceglie il discorso alle alte cariche dello Stato al Quirinale. "Il tempo delle elezioni costituisce un momento di confronto serrato, di competizione - afferma -. Mi auguro che vengano avanzate proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, ...