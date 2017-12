Manchester United | Mourinho | ' Siamo come Inter e Milan Il City paga terzini come

DIRETTA/ Manchester United Burnley (risultato finale 2-2) streaming video e tv : Lingard rimonta lo svantaggio! : DIRETTA Manchester United Burnley: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Premier League che si gioca nel Boxing Day(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 18:01:00 GMT)

Manchester United-Burnley 2-2 in diretta : risultato LIVE : Manchester United-Burnley 2-2 3' Barnes (B), 35' Defour (B), 53' e 91' Lingard (M) IL TABELLINO Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Yung, Jones, Rojo (45' Mkhitaryan), Shaw; Pogba, Matic; Mata, ...

Probabili Formazioni Newcastle United-Manchester City - Premier League 27-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Manchester City, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 20.45. Sono tredici i punti di vantaggio sullo United secondo in classifica. Con il gol di Maguire all’ultimo secondo nella sfida contro il Leicester, il Manchester City ha in tasca una buona parte del titolo in Premier League, il primo dell’era Guardiola. Vincere contro il Newcastle ed approfittare di uno altro passo ...

Dybala nel mirino del Manchester United : Paulo Dybala continua a collezionare grandi estimatori. Del resto nessuno mette in dubbio il suo immenso talento e tra i tecnici che farebbero follie pur di averlo nella propria squadra, ci sarebbe ...

Manchester United - Mourinho pensa a Kluivert : L'attaccante esterno in forza all' Ajax - secondo quanto riportato dal portale 'Yahoo Sport' - sarebbe finito nel mirino del Manchester United . Il calciatore nei giorni scorsi è stato accostato alla ...

Manchester United - si avvicina il primo colpo per gennaio : Mou sbaraglia la concorrenza : Manchester United alle prese con una campagna di rafforzamento che potrebbe essere particolarmente ricca. Data qualche cessione illustre come quelle di Darmian e Mkhitaryan, gli innesti potrebbero essere altrettanto di spessore. Nelle ultime ore infatti si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Justin Kluivert, figlio di Patrick ed attaccante di Ajax, ad un passo dalla squadra di Mourinho. Sarebbe un acquisto di prospettiva, ma utile sin ...

Probabili Formazioni Manchester United-Burnley - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Burnley, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 16.00. Vincere per dimenticare il pareggio arrivato all’ultimo istante al King Power Stadium con il Leicester in dieci, dopo l’espulsione di Amartey, e per non perdere altro terreno del City. E’ questo l’obbiettivo del Manchester United, impegnato nel giorno del Boxing Day a Old Trafford contro il Burnley. I Red ...

Manchester United - sfumato Perisic ora l'obiettivo è Kluivert junior : Dopo avere rinunciato all'idea d'ingaggiare il croato Ivan Perisic dall'Inter, il Manchester United vuol cambiare direzione per rinforzare la squadra e dare ancora un senso alla stagione che, almeno ...