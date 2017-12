Maltempo Lazio : ghiaccio e neve sulla SP509 Forca d’Acero : “Presenza di ghiaccio sulla SR509 Forca D’Acero dal km 11+000 al km 9+680, il tratto è percorribile con catene o gomme da neve“: lo segnala Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. L'articolo Maltempo Lazio: ghiaccio e neve sulla SP509 Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : l'Aniene straripa sulla Sublacense : Forti piogge nella zona della Valle dell'Aniene, in provincia di Roma: l'Astral ha reso noto che "e' ancora chiusa la Sp Sora-Cassino per dissesto. Il traffico e' deviato sulla Sr627 della Vandra. Bisogna, invece, prestare attenzione sulla strada regionale 411 Sublacense tra il bivio per Arsoli e Madonna della Pace, per lo straripamento del fiume Aniene".

Maltempo - frana sulla strada per Jenne : chiusa al transito : Uno smottamento verificatosi la notte scorsa ha causato la chiusura della strada che collega Subiaco con Jenne, paese nel cuore dei Simbruini in provincia di Roma. La frana, con la forte pioggia delle ultime ore, è avvenuta prima del monastero di Santa Scolastica verso il piccolo paese montano, che e’ sede del Parco dei monti Simbruini. La strada e’ gia’ stata liberata, ma resta chiusa al transito in attesa di verifiche ...

Maltempo Roma : frana sulla strada per Jenne - chiusa al transito : Nella notte una frana ha provocato la chiusura della strada che collega Subiaco con Jenne, paese nei Simbruini in provincia di Roma. La strada è già stata liberata, ma rimane chiusa al transito in attesa di verifiche.

Allerta Maltempo da domani sulla Campania : livello arancione su Napoli e le isole : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore arancione, valevole a partire dalle 12 di domani e fino alla stessa ora di sabato prossimo. L'...

Maltempo - maxi tamponamento sulla A12 con 20 feriti - : Una violenta grandinata sull'autostrada in provincia di La Spezia ha coinvolto stamattina circa una decina di veicoli

Maltempo : a Modena riapre il ponte sulla Tangenziale : riapre intorno alla mezzanotte di oggi, martedi 12 dicembre, a Modena il ponte sul Secchia tra la tangenziale di Modena (uscite 11 e 12) e la sp 413 nazionale per Carpi. riapre al traffico così anche la rotatoria di San Pancrazio, di collegamento tra Modena, Carpi e Campogalliano.La Provincia nel frattempo ha annunciato la chiusura nelle prossime ore di ponte Pioppa sulla strada provinciale 11 vicino a Rovereto e del ponte di Concordia sulla ...

Maltempo - Zingaretti : “Da Arpa campionamenti sulla schiuma di Ostia” : “Questa mattina e’ stata riscontrata la presenza di una enorme quantita’ di schiuma sul lungomare di Ostia. L’Arpa, allertata dalla Capitaneria di Porto, ha subito inviato proprio personale per verificare la situazione e per effettuare campionamenti. Attualmente sono in corso le analisi sia di tipo chimico che di tipo biologico. Non appena saranno disponibili gli esiti verranno resi noti i risultati”. Lo dichiara in ...

Maltempo - la mia odissea ferroviaria sulla linea Genova-Milano : Oggi un viaggio di cinque ore e mezzo da Genova a Milano, dopo aver preso un locale da Principe a Arquata, poi un bus fino a Tortona e poi, dopo due ore di attesa, un regionale che si è fermato in tutte le stazioni fino a Milano Centrale. Ieri tutto il giorno a bivaccare alla stazione del capoluogo ligure dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera per poi rinunciare e tornare chi a casa, chi in albergo. Genova per due giorni (e chissà domani) è ...

Maltempo Toscana : frana sulla provinciale - isolata Stazzema : Una frana lungo la strada provinciale che collega Stazzema al resto della Versilia ha reso irraggiungibile la frazione di 300 abitanti nella Toscana nord occidentale. Al lavoro squadre di operai della Provincia di Lucca per rimuovere fango e alberi dalla carreggiata e ripristinare la viabilità.

Maltempo : ghiaccio sulla linea ferroviaria - disagi sulla Torino-Milano : disagi alla circolazione ferroviaria a causa del ghiaccio: a Chivasso i treni in partenza per Milano, Torino, Novara e Aosta e hanno registrato ritardi tra i 10 e i 70 minuti.

Maltempo - treni in graduale ripresa sulla linea Bologna-Prato : Roma, 11 dic. (askanews) I fenomeni di gelicidio in attenuazione e il presidio delle squadre di manutenzione hanno consentito la graduale ripresa, dalle 9.30, del traffico ferroviario sull'intera ...

Maltempo - disagi sulla Bologna-Prato : BOLOGNA - Circolazione ferroviaria fortemente rallentata sulla linea ferroviaria Bologna-Prato, causa Maltempo: lo ha comunicato Trenitalia, sul proprio sito, poco dopo le 7 di questa mattina. Le ...

Maltempo : due treni bloccati in stazione sulla linea ferroviaria Genova-Torino : Due treni regionali sono fermi da circa mezz’ora sulla linea ferroviaria Genova–Torino: a causa del gelicidio sono bloccati nelle stazioni di Ronco Scrivia e di Arquata Scrivia, in provincia di Genova. Il primo treno è diretto verso Torino ed era partito da Genova alle 06:50; il secondo procedeva dal Piemonte verso la Liguria. Le vetture dei convogli bloccati sono regolarmente riscaldate. Il gelicidio sta provocando rallentamenti ...