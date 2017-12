Maltempo Liguria | Toti | “Al momento nessuna situazione grave”

Maltempo - allerta in Liguria : alla Spezia aperto il Centro Operativo : In conseguenza all’emanazione dell’allerta arancione da parte della protezione civile regionale in tutti i comuni dello Spezzino che sara’ in vigore dalle 18 di stasera il Comune della Spezia ha attivato presso la struttura degli Stagnoni il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che terra’ costantemente monitorata l’evoluzione della situazione. Per precauzione sono stati annullati appuntamenti culturali e ...

Maltempo - allerta meteo in Liguria : in arrivo pioggia e neve : A causa dell'ondata di Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile della Liguria ha diffuso l'allerta meteo per piogge diffuse, temporali e neve....

Maltempo sulla Liguria - lanciata lallerta arancione sul Levante : La Protezione civile regionale ha elevato ad "arancione" l'allerta nel Levante Ligure per piogge e temporali, a partire dalle 18 fino alle 20 di mercoledì. Contemporaneamente ha elevato a "giallo" l'...

Torna il Maltempo sull'Italia - sale l'allerta in Liguria e in Campania : La Protezione civile ligure ha elevato ad "arancione" l'allerta nel Levante per piogge e temporali, a partire dalle 18 fino alle 20 di mercoledì. Anche in Campania previste forti precipitazioni nelle prossime ore

Arriva il Maltempo al Nord e Centro : allerta in Liguria : Oggi maltempo diffuso al Centro-Nord e in serata arriverà anche al Sud Italia: codice giallo in Campania. Domani piogge e nevicate in Appennino

Allerta Meteo Neve/ Maltempo Liguria : possibili raffiche di vento o trombe d'aria (oggi - 25 dicembre 2017) : Meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 25 dicembre 2017. Sarà un Natale con cielo sereno quasi ovunque, mentre a Santo Stefano tornerà a farsi sentire il Maltempo con pioggia e Neve.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:33:00 GMT)

Maltempo Liguria - treni in tilt : “Piani operativi già definiti” : “I piani operativi per le emergenze, anche per neve e gelo che hanno procedure definite per l’intervento delle squadre tecniche di emergenza, azioni per l’informazione e l’assistenza ai clienti e per l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus ogni anno sono aggiornati, trasmessi e presentati alla Protezione civile e a tutte le Prefetture italiane. I piani sono gestiti dal Centro operativo territoriale, quello ...

Maltempo Liguria - la Regione : “800mila euro per danni savonese e spezzino : Ottocentomila euro per la viabilita’ comunale danneggiata dagli eventi alluvionali nel savonese e nello spezzino. Sono stati stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone. Le risorse derivano dalle accise sulla benzina del 2017. Grazie ai finanziamenti stanziati sara’ possibile intervenire in sette Comuni, sei nel savonese (Osiglia, Pallare, Bormida, Mallare, Erli, ...

Maltempo - da Regione Liguria 800mila euro per ripristino viabilità : Genova, 21 dic. (askanews) La Giunta regionale della Liguria, su proposta dell'assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, ha stanziato 800 mila euro per il ripristino dei danni alla ...

Maltempo - in Liguria al via piano per evitare blocco treni : Genova, 21 dic. (askanews) Regione Liguria, trenitalia, Rfi, polizia ferroviaria e vigili del fuoco stanno studiando un piano per evitare che si ripetano i gravi disagi al trasporto ferroviario ...

Maltempo Liguria - Arpal : in arrivo gelate notturne e venti forti settentrionali : Il transito di un fronte da nord determina possibili spolverate nevose nell’entroterra anche a quote basse (200-300 m) con fenomeni in esaurimento nelle ore serali: secondo Arpal, il freddo potrebbe provocare gelate diffuse nella notte e nelle prime ore del mattino su gran parte dell’entroterra della Liguria. Dal pomeriggio sono previsti venti forti settentrionali fino a 50-60 km/h. Domani nelle prime ore della notte attesi ancora ...

Maltempo - in Liguria autorizzato lo stato di emergenza regionale : Genova, 15 dic. (askanews) La giunta regionale della Liguria ha autorizzato oggi lo stato di emergenza regionale dopo i danni causati dal Maltempo dei giorni scorsi. Lo ha annunciato l'assessore ...

Maltempo Liguria : stato di emergenza per danni causati dalle mareggiate : Dopo il Maltempo e le mareggiate che si sono abbattute sulle coste della Liguria oggi è arrivato il via libera da parte della giunta ligure allo stato di emergenza regionale per i danni causati ai comuni e al territorio dalla perturbazione di pochi giorni fa. Lo ha reso noto al termine della riunione di oggi l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone mentre il presidente della Regione Giovanni Toti ha firmato il ...

Maltempo Liguria : dichiarato lo stato d’emergenza per i danni delle mareggiate : E’ stato autorizzato dalla Giunta regionale della Liguria lo stato di emergenza a seguito dei danni causati dal Maltempo nei giorni scorsi: lo ha reso noto l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone. “E’ un primo passo rispetto ad un’eventuale richiesta dello stato di emergenza nazionale che ci permette pero’ di attivare procedure di urgenza e piu’ snelle, per consentire ai Comuni di ...