Maltempo | grosso masso cade sulla strada per Sessarego 

Maltempo Toscana : famiglie isolate - un grosso albero cade su un’auto : In seguito al Maltempo che ha colpito la Toscana, alcune famiglie risultano ancora isolate nel territorio di San Godenzo, in provincia di Firenze. Lo rende noto la protezione civile della Città metropolitana di Firenze spiegando che sta intervenendo per raggiungere queste famiglie rimaste isolate a causa della neve e della caduta di alberi. In particolare un albero ha colpito un auto in transito sulla strada provinciale 146 a Chianciano: ...