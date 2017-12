: Tendenza del meteo per fine anno e primi giorni 2018 - Roma - Dopo la fase di maltempo che interesserà l'Italia sop… - il24ore : Tendenza del meteo per fine anno e primi giorni 2018 - Roma - Dopo la fase di maltempo che interesserà l'Italia sop… - NuovoSud : Maltempo: fine anno con pioggia e vento, tregua a San Silvestro - Calabriapesca : 20:10:01: Tendenza METEO Capodanno, pioggia o sole? (): 20:10:01: Tendenza METEO Capodanno, pioggia o sole? () TEN… - Barcellonameteo : Meteo ROMA: nubi già a Natale, poi forte maltempo, e cambia ancora: Su Roma, meteo discreto a Natale, ma da mercole… - meteogiornaleit : Meteo ROMA: nubi già a Natale, poi forte maltempo, e cambia ancora - Su Roma, meteo discreto a Natale, ma da mercol… -

(Di martedì 26 dicembre 2017) Gli ultimi giorni del 2017 sarcaratterizzati dal. Non manchernemmeno situazioni di allerta nel nord Italia, specialmente in Liguria. Ma a Sanci sarà una."La parte più avanzata della perturbazione - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - porterà nuvole su gran parte d'Italia e un pò di piogge, comunque per lo più deboli, al Nord e regioni tirreniche, con qualche nevicata sulle Alpi. Poi mercoledì 27 dicembre - continuano - ci attende una giornata di forteperchè sull'Italia arriverà il nucleo della perturbazione: le piogge interesserinfatti gran parte del Paese, e sara tratti anche intense e accompagnate da abbondanti nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale, mentre venti forti soffiersu quasi tutti i nostri mari. Le temperature invece tra martedì e mercoledì non subirgrandi variazioni e ...