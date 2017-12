Maltempo | Arpal | “Scattata l’allerta arancione su Levante”

Maltempo Liguria - Arpal : in arrivo gelate notturne e venti forti settentrionali : Il transito di un fronte da nord determina possibili spolverate nevose nell’entroterra anche a quote basse (200-300 m) con fenomeni in esaurimento nelle ore serali: secondo Arpal, il freddo potrebbe provocare gelate diffuse nella notte e nelle prime ore del mattino su gran parte dell’entroterra della Liguria. Dal pomeriggio sono previsti venti forti settentrionali fino a 50-60 km/h. Domani nelle prime ore della notte attesi ancora ...