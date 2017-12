M5S | sul blog il programma sullo Sport

Sondaggio Ixè per HuffPost : Continua l’erosione del Pd - M5S vicino al 30% - Forza Italia rafforza il vantaggio sulla Lega : Grande stagione di sondaggi quella odierna, con andamenti che a fine anno offrono conferme, rilanciano speranze, mettono in discussione certezze consolidate. I dati sono riassumibili in una manciata di indicazioni, che solo un'ottantina di giorni di restante campagna elettorale – non tantissimi ormai – potranno smentire o confermare.Continua l'erosione del Pd, che scende per la prima volta sotto la fatidica soglia del 23%;Nella ...

Boldrini si schiera con LeU e Grasso frena Bersani sul M5S : Niente porte aperte e apprezzamenti per i grillini; parole rivolte soprattutto a Pierluigi Bersani che, di recente, ha dichiarato di essere: ' sempre quello dello streaming, con le mie idee che ...

Lazio - Lombardi (M5S) : giustizia e verità sulla Valle del Sacco : Roma, 22 dic. (askanews) 'La decisione della Corte Costituzionale, che permetterà di far ripartire il processo sul disastro ambientale della Valle Del Sacco, è un'ottima notizia perché si potrà, ...

Regione Lazio - Porrello (M5S) : delibera sul San Giacomo è chiara : Roma, 20 dic. (askanews) 'La toppa che Zingaretti e la maggioranza stanno provando a mettere sulla questione San Giacomo è peggio del buco perché tira dentro soggetti, come la Caritas, che non hanno ...

Salvini : “M5S? No al governo Spelacchio. Referendum sull’euro è una sciocchezza”. Poi salva 80 euro e “parti del Jobs Act” : Matteo Salvini boccia Luigi Di Maio, ma salva alcuni capisaldi dell’opera di governo di Matteo Renzi. “Escludo l’appoggio della Lega a un governo Di Maio – ha detto il segretario della Lega durante la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital – basta vedere Spelacchio (l’albero di Natale di piazza Venezia a Roma, oggetto dell’ironia dei social network e pagato dall’amministrazione Raggi 48mila euro, ...

Referendum sulleuro - Salvini : "La proposta M5S è una sciocchezza" : "La vera emergenza è portare il lavoro in Italia: l'Euro fa parte delle regole europee che devono cambiare". A sostenerlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo il quale la proposta di ...

M5S - Di Maio : "Referendum sulleuro? Voterei per luscita" : Immediata la replica del segretario del Pd, Matteo Renzi: "Io dico che l'uscita dall'euro sarebbe una follia per l'economia italiana".

Scintille a distanza Pd-M5S nella settimana decisiva sulle banche : Martedì in Commissione l'audizione del governatore di Bankitalia Visco, il giorno dopo verrà ascoltato l'ex ad di Unicredit Ghizzoni. Appuntamenti destinati a riaccendere l'attenzione sulla ...

M5S - Di Maio sul sindaco di Pomezia : “Si ricandida per la terza volta? Si autoesclude dal Movimento” : “Noi abbiamo due, tre regole e tra queste c’è la regola dei due mandati che non è in discussione”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle e vice presidente della Camera, Luigi Di Maio, commentando la decisione del sindaco di Pomezia, Fabio Fucci, di candidarsi per la terza volta con una lista civica. “Il sindaco di Pomezia non è in linea con il Movimento 5 stelle e quindi si autoesclude dal ...

Scontro sull'emendamento pro-Tap : arresto per chi viola il cantiere. LeU e M5S : "Forzatura inaccettabile" : Il gasdotto Tap come la Tav. Chi impedisce l'accesso o travalica i confini del cantiere del gasdotto, considerata opera di interesse strategico nazionale, può rischiare anche l'arresto da tre mesi a un anno, come previsto dal codice penale. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal governo, ancora al vaglio dell'ammissibilità della Commissione Bilancio, che sta già sollevando un polverone politico.In trincea ...

PENSIONI D'ORO - RENZI CONTRO DI MAIO SUL TAGLIO/ 'M5S è folle : vuole tagliarle dai 2300 euro al mese' : RENZI CONTRO Di MAIO e M5s:'È folle, vogliono tagliare le PENSIONI da 2300 euro al mese'. La polemica infuria: nel mirino PENSIONI D'ORO (e non). La b

Pd-M5S - botta e risposta sulle pensioni. Renzi : "Tagli sopra i 2300 euro? Folle" : "Ieri il Movimento Cinque Stelle ha proposto di recuperare 12 miliardi di euro tagliando ‘le pensioni d’oro. Al giornalista RAI che restava stupito per la cifra, Di Maio ha detto in modo sprezzante: 'Certo che...

PENSIONI D’ORO - RENZI CONTRO DI MAIO SUL TAGLIO/ "M5S è folle : vuole tagliarle dai 2300 euro al mese" : RENZI CONTRO Di MAIO e M5s:"È folle, vogliono tagliare le PENSIONI da 2300 euro al mese". La polemica infuria: nel mirino PENSIONI d'oro (e non). La battaglia da campagna elettorale(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 16:19:00 GMT)

Tra Pd e M5S è rissa sulle pensioni d'oro : Ed oggi ancora cifre a vanvera, buttate lì per coprire la pericolosa sciatteria di una formazione politica, che ha appena certificato l'intenzione di colpire l'intero sistema pensionistico senza ...