Lutto nel mondo della ristorazione : è morto lo chef Gualtiero Marchesi : E' morto a Milano Gualtiero Marchesi , chef italiano tra i più famosi al mondo . Aveva 87 anni. Titolare del ristorante "Il Marchesi no", aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze. Il decano ...

Ancora un Lutto nel mondo della politica a causa dei motori : travolto e ucciso l'ex senatore Stelio De Carolis : A scuotere nuovamente il mondo politico italiano è la notizia, arrivata proprio ieri, della morte del l'ex senatore Stelio De Carolis . Stelio De Carolis ha trovato la morte in modo non troppo ...

Lutto nel mondo del cinema : 'Fino all'ultimo ha parlato di lavoro e film'. A dare il triste annuncio è stata proprio sua figlia. Il 2017 - sul finire - ... : Brutta notizia sul finire di questo 2017 che ha continuato a portarci via grandi nomi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema , appunto. Ed è infatti il mondo del cinema italiano, e non solo, a piangere la morte di Manolo Bolognini. Il famoso produttore cinema tografico è stato stroncato da un infarto oggi, sabato 23 dicembre, all'età di 92 anni, nella ...

Lutto a Notaresco - Muore nel sonno a 18 anni - Bruno D'Agostino : Teramo - Bruno D'Agostino un giovane 18enne si è sentito male nella casa dove abitava, a Valle Vignale di Notaresco . I genitori hanno chiamato subito il 118, che è intervenuto immediatamente, ma gli operatori del soccorso sanitario l'hanno trovato in fin di vita e hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma inutilimente. Non ce l'hanno fatta: il ragazzo è morto. Su richiesta della famiglia, è stata eseguita ...

Lutto nel mondo dell'auto - Addio a Raffaele Caracciolo : Dalla parte degli automobilisti. Sempre. Fino all'ultimo. Fino a ieri, quando, complice una malattia che una volta si definiva incurabile, Raffaele Caracciolo , a 74 anni, se n'è andato. Il mondo dell'auto , non solo gli automobilisti a cui, da appassionato di macchine e paladino dei diritti dei consumatori, aveva dedicato gli ultimi quindici anni della sua vita, perde un insostituibile punto di riferimento, la persona che ha concretamente e ...

Lutto nel mondo del calcio : è scomparso Everardo Dalla Noce : Il mondo del calcio e quello della televisione è in Lutto per la scomparsa di Everardo Dalla Noce, noto giornalista televisivo della Rai e storica voce del programma Tutto il calcio minuto per minuto. ...