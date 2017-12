: Londra, quando lo smog uccise 12mila persone: la storia che pochi ricordano - Luca_Scialo81 : Londra, quando lo smog uccise 12mila persone: la storia che pochi ricordano - lourryIovers : RT @myescapeisH: @lourryIovers Tipo io quando sono andata a Londra - myescapeisH : @lourryIovers Tipo io quando sono andata a Londra - heavll : Quando ero a Londra dal letto si vedeva un piccolo paesaggio che mi faceva innamorare ancora di più, tanto da non voler dormire - adorvslukey : fu un incubo per me, poi quando mia sorella andò in Spagna per due settimane e a Londra per dieci giorni, piansi tu… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Tra auto e impianti di riscaldamento, l’allarmenelle nostre città è sempre molto alto. Soprattutto in quelle del Nord, dove la condensa della nebbia fa sì che le sostanze nocive nell’aria non si diradino facilmente e finiscano diritte nei nostri polmoni. Certo, le auto di ultima generazione (siamo arrivati a Euro 6) inquinano molto meno. Ma il Co2 è ancora molto alto, così come le polveri sottili rilasciate dal diesel (ossido di azoto – il NOx – e polveri sottili, il cosiddetto particolato). Così come gli scarichi industriali. Ma non dobbiamo pensare che losia un problema solo di oggi. dicembre del 1952quello che venne chiamato il “Grande” colpì la città di, uccidendo in cinque giorni 12 mila. Senza contare le oltre 150 mila che accusarono problemi di respirazione e furono portati in ospedale. La tradizionale, quasi pittoresca, nebbia londinese si ...