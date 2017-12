Lippi | per Figc persone che amano calcio

FiLippine - Natale in tenda per 20mila : 18.40 Natale nei rifugi di emergenza per migliaia di sfollati nelle Filippine dopo il passaggio della tempesta tropicale che ha seminato morte e distruzione. La tempesta ha provocato frane e alluvioni soprattutto nelle province di Lanao del Norte e Lanao del Sur e nella penisola di Zamboanga.Secondo i funzionari dell'agenzia per le emergenze oltre 20.800 famiglie sono state ospitate in 26 rifugi,altre 16.500 famiglie hanno trovato ospitalità ...

La tempesta tropicale Tembin ha ucciso almeno 230 persone nelle FiLippine e ora sta arrivando in Vietnam : La tempesta tropicale Tembin si sta avvicinando alle coste del Vietnam dopo avere provocato almeno 230 morti, un centinaio di dispersi e molti feriti nelle Filippine. Il comitato nazionale Vietnamita per la prevenzione dei disastri ha detto che almeno 70mila The post La tempesta tropicale Tembin ha ucciso almeno 230 persone nelle Filippine e ora sta arrivando in Vietnam appeared first on Il Post.

FiLippine - il tifone Tembin flagella Mindanao : 240 morti - oltre un centinaio i dispersi [FOTO e VIDEO] : 1/72 LaPresse/REUTERS ...

Il Papa prega per le FiLippine e i sequestrati : Il Papa assicura la sua preghiera alla popolazione dell'isola di Mindanao, nelle Filippine, colpita da una tempesta che ha causato numerose vittime e distruzioni. "Dio misericordioso accolga le anime ...

C’è stato un incendio in un centro commerciale di Davao - nelle FiLippine - si pensa che 37 persone siano morte : Trentasette persone sono state ritenute morte a causa di un incendio che si è sviluppato ieri in un centro commerciale di Davao, nel sud delle Filippine. I loro corpi non sono stati trovati ma secondo il vicesindaco della città Paolo The post C’è stato un incendio in un centro commerciale di Davao, nelle Filippine, si pensa che 37 persone siano morte appeared first on Il Post.

Il Papa : 'Vengano rilasciate le persone sequestrate nel mondo'. E prega per le FiLippine : Il Papa ha esortato a invocare 'il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto. Rinnovo in particolare il mio appello - ha ...

L'appello del Papa : 'Per Natale rilasciate le persone sequestrate nel mondo'. E prega per le FiLippine : 'Accogliere il progetto di Dio' richiede 'umiltà e generosità', gli stessi atteggiamenti del 'Figlio di Dio quando viene al mondo', e della Madonna quando accetta il progetto annunciatole dall'angelo,...

Tifone devasta le FiLippine - Papa Francesco : Dio accolga i morti e conforti chi soffre per la calamità : “Desidero assicurare la mia preghiera alla popolazione dell’isola di Mindanao, nelle Filippine, colpita da una tempesta che ha causato numerose vittime e distruzioni. Dio misericordioso accolga le anime dei defunti e conforti quanti soffrono per questa calamità“: lo ha dichiarato Papa Francesco dopo l’Angelus in ricordo delle vittime della tempesta che ha provocato centinaia di morti nel sud delle Filippine. L'articolo ...

FiLippine - sale il bilancio delle vittime : oltre 200 persone travolte dalla tempesta : Filippine, sale il bilancio delle vittime: oltre 200 persone travolte dalla tempesta Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. La tempesta nelle ultime ore ha provocato anche un incendio in un centro commerciale.Continua a leggere Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. La tempesta nelle ultime ore ha provocato anche un incendio in un centro […] L'articolo Filippine, sale il bilancio delle vittime: oltre 200 persone travolte ...

Tempesta tropicale nelle FiLippine - si aggrava il bilancio : 200 morti e 150 dispersi : MANILA - Inferno nelle Filippine. Continua a salire il bilancio delle vittime nel sud della Filippine dopo il passaggio della Tempesta tropicale che ha investito il sud del Paese....