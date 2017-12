L' Inter sulla via della crisi dopo le due sconfitte consecutive | Spalletti | mi aspetto un

Gli ultimi Jedi in orbita : sulla Stazione spaziale Internazionale vigilia di Natale con Star Wars" : 'Houston, abbiamo un film'. Nella foto pubblicata su Twitter da Mark T. Vande Hei gli astronauti della Stazione spaziale internazionale di concedono un momento di relax mentre orbitano a quasi 28mila ...

Pagelle Sassuolo-Inter 1-0 : Politano imprendibile sulla fascia - giornata nera per Icardi : Pagelle Sassuolo-Inter – L’Inter non riesce a cancellare il ko rimediato con l’Udinese, anzi con il Sassuolo è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Un duro colpo per i nerazzurri che rimangono fermi a quota 40 punti in classifica. Da segnalare il rigore sbagliato da Mauro Icardi ad inizio ripresa. Per i neroverdi secondo successo di fila, la cura Iachini funziona eccome. Ora la squadra emiliana è 5 punti sopra la zona ...

Inter - Spalletti : "E' da luglio che reagiamo - siamo sulla rotta giusta" : Milano, 22 dicembre 2017 " Dopo la scoppola contro l'Udinese, l'Inter si rituffa in campionato prima delle feste di Natale nella trasferta di Reggio Emilia al cospetto del Sassuolo. E' lecito ...

Goldman Sachs : «Grazie al bond l’Inter ha le risorse per non pesare sulla proprietà» : Oltre a rimborsare i debiti preesistenti, spiega il banker che ha realizzato l'opreazione, il bond dell'Inter ha fornito al club un'infusione di cassa di 82 milioni. L'articolo Goldman Sachs: «Grazie al bond l’Inter ha le risorse per non pesare sulla proprietà» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le bugie sulla Net Neutrality e il futuro di Internet : (Foto: Pexels) La Federal Communications Commition ha votato contro la Net Neutrality. Questo è il dato incontrovertibile che la scorsa settimana ha definitivamente tenuto banco nell’agenda di discussione statunitense (e non solo). Mentre la battaglia assume contorni sempre più politici, Popular Science prova a stemperare i toni su alcuni racconti fatti passare per assolute verità. Una selezione dei più interessanti: La maggior parte delle ...

Treno deraglia e precipita sulla Interstatale : inferno a Seattle - 6 morti. "Carrozze in bilico nel vuoto" : Una scena apocalittica con vagoni caduti sulla strada interstatale sottostante. Un Treno della Amtrak è deragliato a sud di Seattle (Stati Uniti), nei pressi di Tacoma nello Stato di...

Inter - Spalletti riflette sulla formazione : spazio per Cancelo? : Spalletti potrebbe pensare a qualche cambio di formazione in vista della sfida in trasferta contro il Sassuolo. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. 'Spalletti potrebbe pensare di virare e tornare a inserire Nagatomo come terzino sinistro e Cancelo ala destra, spostando Candreva trequartista e affiancando Gagliardini a Borja Valero. Qualche ...

Maternità surrogata - la Consulta : l’Interesse alla verità sulla procedura va confrontato con quello del minore : Per la prima volta la Consulta si pronuncia sul tema: «L’imprescindibile presa d’atto della verità» da parte dei tribunali non fa venire meno l’interesse del bambino, che quindi non può essere tolto (né affidato) in automatico ai genitori

Inter - il colpo sulla trequarti solo se parte Joao Mario : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il colpo sulla trequarti tanto richiesto da Luciano Spalletti ( Pastore o Mkhitaryan ) potrà essere completato solo in caso di cessione onerosa del portoghese Joao Mario.

Sanità - Interrogazione di Nicolò su sperimentazioni cliniche sulla tollerabilità dei farmaci : 'C'è una Sanità pubblica che anche in Calabria vuole svolgere un ruolo attivo nel campo delle sperimentazioni cliniche sulla tollerabilità dei farmaci coniugando, così, pure nei nostri ospedali la ...

L’Inter torna sulla terra - l’Udinese mette in mostra i limiti della squadra : panchina con alternative non all’altezza - innesti sul mercato per cullare il sogno scudetto [FOTO] : 1/15 LaPresse/Spada ...

Intervista di Emma Fenu a Flavia Piccinni : “Bellissime” - il saggio sulla strumentalizzazione della bellezza infantile : “Ma lei era del mondo dove le più belle cose/ Hanno il peggior destino:/ Da rosa ha vissuto quanto vivono le Rose,/ Lo spazio d’un mattino.” ? François de Malherbe Bellissime: un titolo evocativo. Non può non tornarci alla memoria Anna Magnani che lotta per far emergere la bambina dalle trecce scure. Ma non […]

Wanda Nara fa tremare l'Inter : 'Icardi al Real? Non dico di no. E sulla fine dell'amore con Maxi...' : All'inizio, nel mondo del calcio mi guardavano in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo e' ...

L'astronauta nerazzurro Nespoli torna sulla Terra. E dopo 139 giorni trova tutta un'altra Inter : Nell'anno della prima missione di Paolo Nespoli nello spazio, il 2007, l'Inter vinse il campionato. La seconda volta dell'italiano in orbita, nel 2010, i suoi nerazzurri si portarono a casa il ...