Impennata delle quotazioni in borsa del petrolio Ha innescarla l'esplosione in Libia/ Il petrolio corre a New York

Ilha chiuso in rialzo del 2,6%, dopo l'attacco all'oleodotto libico di Marada, in Cirenaica, che ridurrà la produzione giornaliera di 90 mila barili. Laogni giorno immette sul mercato 1 milione di barili. Al Nymex, il contratto di febbraio è salito di un dollaro e mezzo, a 59,97$ al barile, ai massimi da giugno 2015. Il Brent si attesta a 66,72 dollari. Ma a innescare l'aumento del prezzo delè anche la chiusura dell'oleodotto del Mare del Nord, Fortiers, per una serie di perdite negli impianti.(Di martedì 26 dicembre 2017)