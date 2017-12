Le 11 profezie sul futuro pronunciate da Elon Musk

: Avvenimenti e Profezie prima del ritorno di Cristo sulla terra: QUELLO CHE I GIORNALONI NON VI DICONO SUL GENOCIDI.… - terrygaia : Avvenimenti e Profezie prima del ritorno di Cristo sulla terra: QUELLO CHE I GIORNALONI NON VI DICONO SUL GENOCIDI.… - Krazy9Kat : Lette le oscure profezie sul meticciato degli iussolisti delusi io allerterei i reparti psichiatrici… #ilcielovicadràsullatesta ?? ?? - valeriluxury : Quattro profezie sul futuro del lavoro - Studionews24 : Shock nella Chiesa. Svelato il Vangelo tenuto segreto: "Ecco le prof - MicheleScarparo : @RaccontiEd @vannisantoni @treracconti @tunue @Einaudieditore @adelphiedizioni @66thand2nd @VolandEdizioni… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Secondoinvedremo all'opera robot assassini, jet con propulsore elettrico e l'umanità colonizzerà Marte. Sono solo alcune delle previsioni circa quello che ilci riserverà secondo il 46enne amministratore delegato di Tesla Motors e di SpaceX. L'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense inoltre è convinto, tanto da ribadirlo in più occasioni, che intutti i mezzi di trasporto - non solo le automobili, ma anche le navi e gli aerei - saranno alimentati da energia elettrica. Le auto a guida autonoma Secondotra due decenni le auto a guida autonoma saranno la normalità, tanto che possedere un veicolo non dotato di questa tecnologia sarà come possedere un cavallo. Chi continuerà a circolare con veicoli non dotati di guida autonoma lo farà per ragioni sentimentali. Ma le auto delpotrebbero non essere più dotate del classico volante. ...