Lazio-Fiorentina, dove vederla IN TV E STREAMING Lazio-Fiorentina di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da RAI 2. Sarà possibile assistere al match anche in streaming, grazie al ...

Inzaghi : 'Testa all'Inter? Contro la Fiorentina in campo la Lazio migliore' : Alla vigilia della sfida di Coppa Italia Contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla a Rai Sport : 'Quella viola è un'ottima squadra e per noi sarà una partita difficile. La Fiorentina è in un buon periodo e ben allenata, dunque dovremo disputare una partita tosta nel tentativo di centrare ...

Pioli : 'La Fiorentina sta bene ma Lazio fa paura' : 'Sicuramente fa specie, non siamo abituati a giocare durante le feste natalizie. Sono curioso di vedere soprattutto l'affluenza di pubblico che ci sarà in Coppa Italia'. Anche l'allenatore della ...

Lazio - Inzaghi : "Prima la Fiorentina - poi l'Inter" : "In cmapo quella che per me è la squadra migliore. I rientri di Felipe Anderson e Wallace ci aiuteranno molto"

Serie A - Natale al lavoro per Milan - Lazio e Fiorentina. Ma i sorrisi non mancano : Milan E' un Natale difficile per il mondo rossonero. Giocatori, staff, tifosi. Serve l'aiuto di tutti per uscire dalla crisi in cui è piombato il Milan. E allora, forse, non è un caso che ci fossero ...

Pioli 'La Fiorentina sta bene - ma la Lazio è pericolosa...' : La Fiorentina in Coppa Italia contro la Lazio (26 dicembre ore 15): 'Sicuramente fa specie, non siamo abituati a giocare durante le feste natalizie' avverte il tecnico viola Stefano Pioli. 'Sono ...

Lazio - Inzaghi vuole la semifinale di coppa Italia : contro la Fiorentina con i migliori : ROMA - Natale a Formello. Non è il titolo dell'ultimo cinepanettone, ma il programma della Lazio di Simone Inzaghi. L'allenamento anche durante il 25 dicembre è obbligatorio, d'altronde per la squadra ...

Lazio-Fiorentina : indicazioni ai fan viola : La questura di Roma, in occasione della partita dei quarti di finale della Coppa Italia di domani sera fra Lazio e Fiorentina, invita i tifosi ospiti in arrivo nella Capitale a bordo di pullman e ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Lazio e Fiorentina domani si giocano un posto in semifinale : domani sera alle ore 21.00,allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Fiorentina si sfideranno per qualificarsi alle semifinali della Coppa Italia di Calcio. Sarà una contesa che si risolverà in gara secca e, naturalmente, in caso di parità al 90′, verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente equilibrio, tirati i calci di rigore. Le due squadre giungono a questa sfida dopo essere entrate in gioco direttamente agli ottavi ...

Lazio-Fiorentina - Coppa Italia 2018 : le probabili formazioni. Torna la coppia Felipe Anderson-Immobile - nei viola spazio a Babacar : Santo Stefano regalerà a tutti gli appassionati di calcio una grande sfida: Lazio-Fiorentina, il primo quarto di finale della Coppa Italia. Si tratta di una gara secca, quindi non sono permessi errori e la vincitrice volerà direttamente in semifinale. I biancocelesti cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre i viola faranno leva sull’ottimo momento di forma che stanno vivendo. Andiamo quindi ad analizzare le possibili scelte dei due ...

Lazio-Fiorentina - la diretta live della partita di Coppa Italia : ROMA, STADIO OLIMPICO Coppa Italia, gara unica dei quarti di finale: Lazio-Fiorentina alle 21.00. PROBABILE FORMAZIONE LAZIO LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva,...