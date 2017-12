Lavoro - Job Day Esselunga a Torino : è possibile iscriversi fino al 7 Gennaio : Esselunga è una società per azioni italiana operante nel settore della distribuzione nei grandi supermercati. L'azienda venne fondata nel 1957 da Bernardo Caprotti e la sua sede principale è Limito di Pioltello. Il suo fatturato relativo all'anno 2016 è di 7,5 miliardi di euro e conta ben 22.741 dipendenti (dati al 2016). Stiamo parlando perciò di una delle più importanti realtà operante in questo settore. Il gruppo sta organizzando su tutto il ...

Lavoro - HRC Group e Lumsa insieme per "Job for Millenials" : ... attraverso metodologie di vita aziendale volte a favorire sia chi affaccia al mondo del Lavoro sia chi da tempo è in servizio. Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Worldwide Partners Italia"Noi lo ...

Lavoro - scintille tra Cremaschi e la senatrice Pd sul Jobs act. “Se ne viene con questa supercazzola…”. “Non ti permettere.” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il sindacalista Giorgio Cremaschi e la senatrice Pd, Rosa Maria Di Giorgi, sul Jobs Act e sull’operato di governi Renzi-Gentiloni. La parlamentare dem difende strenuamente le scelte del governo e del partito in materia di politica del Lavoro: “Siamo stati attaccati, soprattutto dai sindacati, con l’accusa di dare aiuti alle imprese. Come si fa a dare Lavoro se non si abbassano le tasse ...

Job&Orienta - alternanza scuola-Lavoro : in Veneto 112mila studenti : Verona, 30 nov. (askanews) Un vero successo: al terzo anno dall'introduzione dell'obbligatorietà, sancita dalla legge 107/2015 della 'Buona Scuola', l'alternanza scuola lavoro (asl) in Veneto ha ...

Donazzan - Job&Orienta capitale opportunità incontro tra scuola e Lavoro : ... arrivato alla 27° edizione - ha ricordato Donazzan - è essere ponte tra scuola e lavoro, tra mondo della formazione e mondo delle imprese , cogliendo i cambiamenti in atto nell'economia e nella ...

Veronafiere : Donazzan - Job&Orienta capitale opportunità incontro tra scuola e Lavoro : Verona, 30 nov. (AdnKronos) - “Verona per tre giorni diventa la capitale nazionale della scuola, della formazione e dell’orientamento al lavoro. Job&Orienta 2017, il salone promosso ormai da 27 anni da Regione Veneto e da Veronafiere, vede infatti il coinvolgimento attivo dei ministeri del lavoro e

JOB&ORIENTA 2017 Fiera di Verona - 30 novembre " 2 dicembre Salone nazionale dell'orientamento - la scuola - la formazione e il Lavoro : Job orienta 2016 Si apre domani giovedì 30 novembre a 27a edizione di JOB&ORIENTA, il Salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in Fiera a Verona f ino a sabato 2 ...

Lavoro - effetto Jobs Act. Crollano le cause per licenziamento : Roma, 27 novembre 2017 - Prima la riforma Fornero del mercato del Lavoro del 2012. Poi il Jobs Act del 2015. Che abbiano avuto, da sole, impatto sui numeri degli occupati è oggetto di contesa tra ...

Jobs Act e accorpamento Ministero del Lavoro - Inps e Inail. Ispettori del Lavoro protestano in Prefettura : Tagli con il nuovo ente che riguardano anche gli emolumenti, perfino passati: "Non ci viene corrisposto a fine 2017 il salario accessorio maturato nel 2016, con il Ministero dell'Economia che ...

Scanzi vs Rutelli : “Quali sono le battaglie del Pd? Jobs Act?”. “Riforma Lavoro positiva - anche se mia figlia è stata licenziata” : Faccia a faccia a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Scanzi ricorda al politico i motivi della scissione del Pd: “Lo ha detto anche Bersani, peraltro con una verve tale che, se l’avesse avuta nel 2013, avrebbe stravinto le elezioni. Lei prima ha parlato di battaglie. Gli scissionisti dem non sono andati via per antipatie personali, ma perché ...

iSolutions al Job Day di Parma per avvicinare i giovani al mondo del Lavoro : Si è svolto il 25 ottobre un importante incontro organizzato dall’Università di Parma per riunire le maggiori imprese locali e gli studenti universitari del suo ateneo e allinearsi con il mondo del lavoro. La giornata, chiamata Job Day: Orientamento al…Continua a leggere →

Lavoro - legge Fornero e Jobs act abbattono il contenzioso : Nei primi sei mesi del 2017 prosegue la discesa: i procedimenti si fermano a 490. In tre anni -56,5% delle cause sui contratti a tempo. Crollo delle liti sull’articolo 18. In crescita nel quinquennio 2012-2016 le cause sui trasferimenti...

Lavoro : InfoJobs - in Veneto +11 - 3 p.c. di offerte nel primo semestre 2017 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il nostro Osservatorio evidenzia come il mondo del Lavoro in Veneto continui ad essere vivace, offrendo un numero sempre crescente di opportunità a chi sta cercando un’occupazione e credo che questa performance possa essere di buon auspicio anche per la seconda parte del

Boom dei green jobs. L'economia verde ha fame di posti di Lavoro : Dalla nostra economia 'verde' infatti arriveranno quest'anno 320 mila green jobs e considerando anche le assunzioni per le quali sono richieste competenze green si aggiungono altri 863 mila occupati. ...