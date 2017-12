' L' Anno che verrà' | la trasmissione di fine anno in onda su Rai 1 e Radio 1 | in diretta

Aggredita e rapinata a Porta Venezia : "HAnno rubato anche il mio cane" : Stava rientrando a casa con la sua cagnolina, dopo una passeggiata notturna in Porta Venezia, nella notte tra Natale e Santo Stefano. È stato a quel punto che due uomini l'hanno spintonata, facendola ...

Funzionario della sicurezza russa rivela dove vAnno i terroristi che lasciano Siria e Iraq - : "Solo Al-Qaeda è presente in più di 80 Paesi in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti e Canada", ha detto Patrushev.

Dall'Italia fuori dal mondiale al grande ritorno di Federer : i 10 eventi sportivi che hAnno contraddistinto il 2017 : Il 2017 del mondo dello sport sta per andare in archivio e come sempre ci sono state diverse conferme, sorprese, rivelazioni e delusioni enormi. Sicuramente la più grande "catastrofe sportiva" è stata la mancata qualificazione dell'Italia del calcio al mondiale del 2018 in Russia. Gli azzurri, nello spareggio giocato tra il 10 e il 13 novembre contro la Svezia, non sono riusciti ad approdare alla fase finale della ...

Un Anno dopo i fan di Star Wars ricordano Carrie Fischer : A un anno dalla morte dell'attrice Carrie Fisher, resta vivo nella memoria dei fan di Star Wars, ma non solo, il ricordo della 'principessa Leia'. Dal giorno della scomparsa a Los Angeles all'età di ...

Le pensioni che verrAnno : tutte le novità del 2018 : Il 2018 per le pensioni sarà una sorta di limbo. L'innzalzamento dell'età per chi vuole lasciare il lavoro enterà in vigore nel 2019. Ma già dal prossimo anno cominceranno ad intrevedersi le prime novità sul fronte previdenziale. Da gennaio infatti qualcuno dovrà attendere qualche mese in più per godersi il meritato riposo. Dal 2018 sia le donne che gli uomini per la pensione di vecchiaia dovranno avere 66 anni e sette mesi. Finora per ...

Juve Stabia : Tre indizi che fAnno una prova - Magazine Pragma : Juve Stabia: Tre indizi che fanno una prova Una delle note più liete di questo fine anno della Juve Stabia è sicuramente la difesa. Le vespe in questa stagione hanno scoperto tre giocatori che ...

Natale - Aduc : regali che hAnno problemi? Legge e cortesia ci tutelano : “Dopo che abbiamo ‘raccolto’ i regali posti sotto l’albero di Natale, per noi e per i nostri piccoli consumatori, dopo la gioia, il piacere e la condivisione della festa, è il momento di far mente locale se qualcosa non è andato come avrebbe dovuto essere. Cioè: il regalo presenta dei difetti, il regalo non è gradito per tanti motivi, incluse (per l’abbigliamento) le taglie“, spiega in una nota l’Associazione ...

OSCAR 2017 – La squadra italiana dell’Anno è… Le emozioni di arco e curling - scherma scatenata - ciclismo rinato : Il 2017 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata alla miglior squadra italiana dell’anno. Una top 10 tutta azzurra, dei nostri migliori 10 rappresentanti, quelli che hanno regalato più ...

Migliori beauty look 2017 : quelli che ci hAnno conquistato e da copiare! : ... specificando, dove possibile, che tipo di prodotti sono stati utilizzati e i tips & tricks che i make-up artist che se ne sono occupati hanno voluto condividere con il mondo! Dai trucchi ...

SIRIA/ Perché i media dell'occidente hAnno nascosto la liberazione di Aleppo? : Un anno fa le forze SIRIAne e quelle russe liberavano Aleppo dalla coalizione ribelle islamista. Da allora i media occidentali si sono dileguati. La testimonianza di Khaled. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 06:02:00 GMT)DA ALEPPO/ Abou Khazen: i musulmani vengono a visitare i nostri presepi e le nostre chieseDA GERUSALEMME/ Pizzaballa: non sono le strategie a salvarci ma un Bambino

L’Anno che verrà 2018 - il cast del programma di Rai 1 : Il cast completo del programma L'anno che verrà 2018, in onda su Rai 1 per festeggiare la fine dell'anno e l'inizio del 2018

Tournée 4 Trampolini 2018 : alla scoperta delle quattro località che hAnno fatto la storia del salto con gli sci : Il mondo degli sport invernali si appresta a vivere una delle competizioni più calde ed appassionanti della stagione: la Tournée dei quattro Trampolini. Giunta all’edizione numero 66, affonda le sue radici nella culla del salto con gli, tra Germania e Austria. Si inizia il 29 con la prova di qualificazione da Oberstdorf e si va avanti fino al 6 gennaio, quando Bischofschofen ospiterà l’ultima gara della Vierschanzentournee. Andiamo a ...

OSCAR 2017 Lo sportivo italiano dell'Anno è La top 20 : le magie di Pellegrini - lo show della scherma - le impresa dei motori : Il 2017 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata allo sportivo ...

L’Uefa elegge la Top11 delle rivelazioni del 2017 : squadra di fenomeni e pensare che un Anno fa erano quasi sconosciuti… : L’Uefa ha eletto la Top11 delle rivelazioni del 2017. Undici calciatori che hanno partecipato alla Champions League lasciando evidentemente il segno. Alcuni di questi nel 2016 erano quasi sconosciuti alla maggior parte dei tifosi di tutta Europa. Basti pensare al centrocampista del Tottenham Winks, praticamente esploso nell’ultimo anno, così come Mbappè che da giovanotto di belle speranze è diventato un top player di caratura ...