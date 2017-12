Sanità : allarme salute nel sud della Siria - appello Msf : L’assistenza umanitaria per le popolazioni del sud della Siria deve aumentare significativamente. E’ l’appello lanciato da Medici senza frontiere in due nuovi rapporti che mettono in luce “disarmanti bisogni sanitari” delle comunità che risiedono nella parte orientale del governatorato di Daraa. Utilizzando dati esclusivi, spiega Msf, le ricerche forniscono un quadro preoccupante dell’impatto del conflitto ...

Saipem e Fondazione LHS promuovono la salute e la sicurezza nelle scuole : (Teleborsa) - Per l'anno scolastico 2017/2018 Saipem , attraverso la Fondazione LHS (Leadership in Health and Safety), conferma il suo impegno nel diffondere la cultura della salute e della sicurezza ...

Allarme salmonella nel pepe nero : il Ministero della salute ritira i lotti dal supermercato : Allarme salmonella per un lotto di pepe nero, ritirato dagli scaffali del supermercato dopo il richiamo diramato dal Ministero della Salute. Sul sito del dicastero sono apparse le caratteristiche del...

Cinque modi per capire la salute della democrazia nel mondo : Ogni notizia politica investe, più o meno in profondità, il concetto di democrazia . Forma di governo basata sul principio della più ampia rappresentanza possibile che tuttavia cambia d'aspetto e di ...

Pepe alla salmonella : marca e lotti risultati pericolosi per la salute : Il Ministero della salute ha posto l’immediato ritiro dai supermercati di un particolare tipo di Pepe nero, una spezia, tra l’altro molto spesso presente in diversi piatti della cucina italiana. Il suo relativo ritiro dal commercio sarebbe avvenuto in seguito alla presenza della salmonella emersa dalle analisi effettuate in alcuni lotti della spezia. marca e lotti del Pepe nero ritirato dal mercato La salmonella ha preso di mira, questa volta, ...

Il cibo bio riduce i pesticidi nel corpo. Mangiare senza compromettere la salute è possibile : La ricerca di alcuni pesticidi nelle urine di una famiglia romana prima e dopo 15 giorni di alimentazione biologica ha suscitato, oltre che grande interesse, anche quesiti e critiche cui intendo rispondere in qualità di membro del Comitato dei Garanti dell’iniziativa. “I pesticidi dentro di noi”, è la prima di una serie di campagne che rientrano in un progetto di più ampio respiro “Cambia la Terra” il cui obiettivo è rendere consapevoli dei ...

Maltempo : sospesa nel pomeriggio l’attività di Casa salute Colorno : L’esondazione del Torrente Parma di questa mattina ha determinato la sospensione in via precauzionale, nel corso del pomeriggio, dell’attivita’ della Casa della Salute di Colorno, nel Parmense. E’ quanto si legge in una nota dell’Ausl di Parma secondo cui e’ previsto che struttura riprenda regolarmente, domani, tutti i servizi. A prendere la decisione “d’intesa con l’Amministrazione comunale ...

51° Rapporto Censis : La nuova centralità della prevenzione nella cultura della salute : Esiste una nuova centralità della prevenzione nella cultura della salute degli italiani, certificata da opinioni e comportamenti di massa. Nel periodo 2006-2016 i fumatori sono diminuiti dal 22,7% al 19,8%, i sedentari assoluti dal 41,1% al 39,2%. Nel periodo 2005-2015 cresce dal 64,9% all'84% la quota di donne di 25-69 anni che hanno fatto il pap test, dal 58,6% all'86,4% la quota di donne di 45 anni e oltre che hanno fatto la mammografia. ...

salute : la Francia ritira il latte artificiale Lactalis per rischio salmonella : Il governo francese e Lactalis hanno annunciato ufficialmente il ritiro dalla vendita del latte artificiale per bambini per la presenza del batterio della salmonella. Lactalis aveva già in precedenza provveduto al ritiro di alcuni prodotti il 2 dicembre, ma oggi il ministero dell’Economia ha pubblicato una lista di oltre 600 lotti che sono stati vietati al consumo e all’esportazione. Le autorità sanitarie francesi hanno reso noto che ...

Rifiuti : Campanella - governo bulldozer su salute cittadini Valle del Mela : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - "Il governo procede come un bulldozer, spianando sulla propria strada ogni possibile vincolo posto a tutela della salute degli abitanti del territorio di Milazzo, compresa la Valle del fiume Mela, proprio di fronte alle splendide Eolie. Ora sta autorizzando anche la rea

Tutelare la privacy dei pazienti italiani sia priorità nella politica della salute : nella Legge europea 2017 che Mdp non votò in Parlamento c'è una norma (art. 28) che, se applicata, consentirebbe di consegnare i dati riservati di tutti gli italiani ai privati, senza la necessita di alcun consenso. Questo, per esempio, potrebbe consentire a un'azienda di usare le cartelle cliniche di 61 milioni di cittadini.Un codicillo che sembra concepito per spianare la strada all'accordo che il governo Renzi aveva annunciato ...

salute - il rapporto : il “dott. Google” il diabetologo più richiesto nel Sud Italia : Il diabete è ai primi posti tra i temi di Salute più cliccati sul web in Italia, insieme all’Alzheimer, ai tumori e ai vaccini, che hanno riscosso notevole interesse in quest’ultimo periodo, secondo il rapporto Web Observatory presentato a Roma. Analizzando più nel dettaglio questa tendenza, appare che il ‘dottor Google‘ sia il diabetologo più richiesto nel sud Italia. Infatti in Calabria il diabete è il termine più ...

Salmonella nel salame - prodotto ritirato : il Ministero della salute lancia l’allerta : Salmonella nel salame, prodotto ritirato: il Ministero della salute lancia l’allerta Il prodotto in questione è il salame nostrale a marchio “La Bottega di Adò”. Il rischio è la possibile presenza di Salmonella. I batteri appartenenti a questo genere sono responsabili della “salmonellosi”, una delle più frequenti malattie a trasmissione alimentare.Continua a leggere Il prodotto […] L'articolo Salmonella nel salame, prodotto ritirato: il ...