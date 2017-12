La ' quarta gamba' così non va Quagliariello ad Affaritaliani it E' caos per

Nasce Noi con l’Italia quarta gamba del centrodestra : “Idea era disponibile a un accordo tra tutte le realtà che si proponevano di allargare i confini del centrodestra, se si fosse trattato di un accordo federativo tra diversi e non della creazione di un nuovo partito. Un rapporto, quindi,…Continua a leggere →

VERSO LE POLITICHE - Nasce la 'quarta gamba' del centrodestra : ecco 'Noi con l'Italia'. A Caserta si parte da Nello Spirito : 21:42:01 Fa molto Forza Italia la 'quarta gamba' del centrodestra nata questa mattina. Il partito si chiama 'Noi con l'Italia' e ricorda molto quello di Silvio Berlusconi. Sfondo blu, fascia tricolore ...

La 'quarta gamba' nasce zoppa Restano fuori Quagliariello-Parisi Centrodestra - mezzo flop di Silvio : ''Porte aperte a tutti'', è la frase ricorrente. L'obiettivo dichiarato è ''dare rappresentanza'' ai moderati di centro e sfondare il 3% imposto dal Rosatellum e "aiutare la coalizione di Centrodestra a vincere le politiche" ''per tornare a governare il Paese' Segui su affaritaliani.it

“Noi con l’Italia” - ecco la quarta gamba del centrodestra. Ex FI - leghisti espulsi e alfaniani pentiti : “Rinasce l’amore per Berlusconi” : Con la legislatura al termine e le elezioni politiche già all’orizzonte, ogni coalizione prepara ormai le sue liste civetta. Obiettivo? Tentare di avvicinarsi al 40%, soglia ancora lontana sondaggi alla mano, per coltivare ambizioni di governo. E se il centrosinistra renziano potrà contare sul supporto di “Insieme”, con Verdi e Psi (in attesa della nascita della lista moderata e di +Europa) pure la coalizione di centrodestra ...

"Non siamo la quarta gamba - se così fosse me ne starei a casa" : "Innanzitutto non siamo la quarta gamba, se devo dare vita alla quarta gamba sto a casa. Non mi interessa questa cosa qui". Lo ha affermato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel corso di Coffe break su La7.Dobbiamo "mettere in campo cose diverse per dare una continuità di lavoro. Io rivendico fortemente le riforme fatte in questi anni, soprattutto dobbiamo mantenere la barra al centro. Diamoci dei punti - spiega Lorenzin -, ...

Centrodestra - sei i fondatori di 'Noi con l'Italia' : 'puntiamo al 3%'. Parisi : 'Non aderiamo alla quarta gamba' : STEFANO Parisi: NON aderiamo alla quarta GAMBA 'Non abbiamo aderito alla cosiddetta 'quarta gamba' del Centrodestra perche' l'Italia ha bisogno di un'offerta politica chiara e di qualita'. Le ...

Centrodestra - dagli ex esuli alfaniani ai clericali di Quagliariello - da Tosi a Fitto e Zanetti : è pronta la “quarta gamba” : Da Idea di Gaetano Quagliariello alla Scelta Civica trasformata in un partitino di Centrodestra da Enrico Zanetti, da Fare! degli ex leghisti di Flavio Tosi al Cantiere Popolare di Saverio Romano fino alla Direzione Italia di Raffaele Fitto. Fino agli ex esuli di ritorno dopo 5 anni in un governo di centrosinistra, gli ex alfaniani ora privi di Alfano come Maurizio Lupi e Roberto Formigoni. Sono queste e chissà quali altre le facce che ...

È divorzio negli alfaniani : Lupi e Formigoni lavorano per la quarta gamba Video : divorzio doveva essere e divorzio è stato. Le premesse c’erano tutte e si erano palesate dopo l’annuncio del ministro [Video]degli esteri Angelino #alfano di non volersi ricandidare alle prossime politiche. La sua creatura, Alternativa Popolare, nata dalle ceneri del Nuovo Centro Destra perde i suoi pezzi: da un lato chi vuole tornare nel centrodestra e chi invece prore sulla via tracciata da #Matteo Renzi. Lupi e Lorenzin protagonisti Maurizio ...