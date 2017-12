Nba - Bryant nella LEGGENDA e Magic Johnson lo omaggia : ... la sua nuova passione) e poi, come ogni padre, Bryant porta le figlie Natalia e Gianna (mentre Bianka è ancora troppo piccola) a fare sport: volley, basket, calcio. 'Sto bene, all'inizio non è stato ...

Nba - Bryant nella LEGGENDA - i Lakers ritirano i suoi numeri e Magic Johnson lo omaggia : "E' il più grande" : ... la sua nuova passione) e poi, come ogni padre, Bryant porta le figlie Natalia e Gianna (mentre Bianka è ancora troppo piccola) a fare sport: volley, basket, calcio. 'Sto bene, all'inizio non è stato ...

John Lennon e la LEGGENDA del romanzo maledetto : Dicembre 1980, una coppia a Central Park in lutto per la morte di John Lennon (Photo by Luiz Alberto/Keystone/Getty Images) Lunedì 8 dicembre 1980 l’artista e pacifista John Lennon, co-fondatore dei Beatles, moriva all’ingresso della sua residenza a New York. Mark David Chapman, 25 anni, lo aveva freddato con 5 colpi di pistola. La notorietà planetaria della vittima, assieme ad alcuni dettagli genuinamente bizzarri intorno ...

John Lennon e la LEGGENDA del romanzo maledetto : Dicembre 1980, una coppia a Central Park in lutto per la morte di John Lennon (Photo by Luiz Alberto/Keystone/Getty Images) Lunedì 8 dicembre 1980 l’artista e pacifista John Lennon, co-fondatore dei Beatles, moriva all’ingresso della sua residenza a New York. Mark David Chapman, 25 anni, lo aveva freddato con 5 colpi di pistola. La notorietà planetaria della vittima, assieme ad alcuni dettagli genuinamente bizzarri intorno ...

Johnny Hallyday : muore la LEGGENDA francese del rock : Johnny Hallyday, la leggenda francese del rock, è morto oggi stroncato da un tumore. Jean-Philippe Smet, in arte Johnny Hallyday, è morto a 74 anni nella notte di mercoledì. L’annuncio è stato dato sui social dalla moglie Laeticia con le parole: “Il mio uomo non c’è più, ci ha lasciati questa notte così come ha sempre vissuto, con coraggio e dignità”. Da tempo l’artista lottava contro un tumore ai polmoni ed ...

Addio a Johnny Hallyday - LEGGENDA della musica francese : Roma, 6 dic. (AdnKronos/dpa) - E' morto questa notte Johnny Hallyday, una delle icone della musica francese. Il cantante e attore, scrivono i media locali, si è spento a 74 anni. Nel marzo scorso la ...

Johnny Hallyday morto - stroncato da un tumore. LEGGENDA francese del rock - aveva 74 anni : Johnny Hallyday è morto questa notte all'età di 74 anni. Da circa un anno alla rockstar idolo di generazioni di francesi era stato diagnosticato un cancro ai polmoni. Ad annunciarlo, poco prima delle tre del mattino, è stata la moglie Laeticia Hallyday."Johnny Hallyday è andato via, Jean-Philippe Smet è morto la notte del 5 dicembre 2017. Scrivo queste parola senza potervi credere. E tuttavia è proprio ...