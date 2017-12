L’Uefa elegge la Top11 delle rivelazioni del 2017 : squadra di fenomeni e pensare che un anno fa erano quasi sconosciuti… : L’Uefa ha eletto la Top11 delle rivelazioni del 2017. Undici calciatori che hanno partecipato alla Champions League lasciando evidentemente il segno. Alcuni di questi nel 2016 erano quasi sconosciuti alla maggior parte dei tifosi di tutta Europa. Basti pensare al centrocampista del Tottenham Winks, praticamente esploso nell’ultimo anno, così come Mbappè che da giovanotto di belle speranze è diventato un top player di caratura ...

Figli adottivi in cerca di genitori biologici che non si fanno trovare : “Una legge - perché non è solo questione di identità” : “La mia è la storia di una Figlia adottiva che non sapeva di esserlo”. Emilia Rosati è nata a Napoli, 65 anni fa, da “madre che non consente di essere nominata”. “Negli anni ’50 essere Figli adottivi era un tabù. L’ho scoperto per caso guardando dei documenti ospedalieri relativi a un ricovero di mia madre in ospedale”. Insieme ad Anna Arecchia, Emilia è l’anima del Comitato nazionale per il ...

Giorgia Meloni attacca il Pd e Andrea Orlando : 'La legge che evita il carcere a chi scippa e deruba gli anziani' : Giorgia Meloni cannoneggia contro il Pd e il governo. In particolare, cannoneggia contro gli ' ultimi regali ' dell'esecutivo, ossia 'niente carcere per chi commette reati con pena fino a 4 anni, solo ...

Usa - la legge che permette di controllare e-mail e telefoni verso l’ok : Nsa potrà continuare a sorvegliarci : Tra pochi giorni scade la legge che ha consentito la più grande operazione di sorveglianza di massa della storia. I difensori della privacy chiamano all’azione per non farla rinnovare, così la Electronic Frontier Foundation e Access Now invitano tutti a protestare con un tweet-storm e i mezzi che ritengono più congeniali. A fine mese scade infatti uno degli strumenti di sorveglianza più potenti che la National Security Agency americana abbia mai ...

Telefonate moleste - ecco la legge che le blocca : E' legge il provvedimento sul telemarketing. La commissione Lavori pubblici del Senato, in sede deliberante e all'unanimità, ha approvato in terza lettura il ddl, recependo le modifiche apportate ...

Femminicidio : sì alla legge che tutela gli orfani : La nuova legge licenziata defnitivamente dal Senato garantisce una rete di protezione per i bambini orfani di vittime di Femminicidio e crimini domestici. Le spese del processo a carico dello stato -

Coni - Senato approva legge che limita a tre il numero di mandati per la presidenza. Malagò può restare fino al 2025 : Con 131 sì, 38 no e 5 astenuti il Senato approva il disegno di legge che limita a tre il numero dei mandati per la presidenza del Coni. Il testo, subito ribattezzato “Ddl Malagò”, era stato approvato nei giorni scorsi da Palazzo Madama e modificato poi dalla Camera. Con questa nuova legge, l’attuale presidente Giovanni Malagò potrà rimanere a capo dello sport italiano fino al 2025. Il ddl Ranucci (dal nome del Senatore Pd che ...

Sanità - riforma delle professioni diventa legge : nascono nuovi Ordini - ma anche aggravante per reati contro ricoverati : Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulle professioni sanitarie, conosciuto ormai come ddl Lorenzin, con 148 sì, 19 no e 5 astenuti. Il provvedimento, già approvato alla Camera, diventa legge. Dalle sperimentazioni cliniche alla riforma degli Ordini professionali, dall’apertura a nuove professioni sanitarie al rafforzamento della Medicina di genere. Ecco i punti principali della riforma. Sperimentazione clinica dei ...

Berlusconi legge le risposte senza sapere di essere anche in video : intervista boomerang a Radio 105 : 'Gli argomenti, siete in casa vostra, avete il diritto di sceglierli voì'. Le parole con le quali Silvio Berlusconi ha esordito nell'intervista a Radio 105 per 105 Friends è stato un boomerang, per l'...

Ddl orfani femminicidio - ok del Senato : è legge. Ecco che cosa prevede - da gratuito patrocinio a pensione di reversibilità : Via libera dall’Aula del Senato al disegno di legge che tutela gli orfani di femminicidio. Il provvedimento, passato con 165 sì, 5 no e 1 astenuto, diventa legge. La Camera lo aveva già approvato a marzo. L’esame a Palazzo Madama non è stato indolore. Dopo l’ostruzionismo di FI e di Idea in commissione Giustizia, anche in Aula i tempi del dibattito si sono allungati a dismisura per gli interventi fiume di Carlo Giovanardi e di altri esponenti ...

