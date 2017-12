La Lazio continua nel momento magico | la squadra di Inzaghi vola in semifinale di Coppa

Lazio - Caicedo : 'Siamo forti - dobbiamo continuare così' : Dalla delusione alla gioia. Tutto in una settimana per Felipe Caicedo . L'attaccante della Lazio ha risolto al 91' la sfida con la Sampdoria . Il gol di Milinkovic aveva pareggiato il vantaggio di ...

Furia Lazio contro il Var : le polemiche continuano - tweet al vetriolo - “ecco cosa dice il regolamento” : La Lazio non ci sta e dopo le copiose polemiche della giornata di ieri continua la propria crociata contro il Var su Twitter. L’account ufficiale Twitter del club, questo pomeriggio ha riportato il contenuto del regolamento relativo al Var: “#laws of the game #VAR protocol “Live experiments with video assistance for clear errors in match-chancing situations”. “Stop the bad mistakes – don’t try to find the ‘best’ decision”. MINIMUM ...

Infortunio Felipe Anderson e Nani : il comunicato della Lazio - continua il giallo del brasiliano! : “Per quanto riguarda Nani, abbiamo ultimato gli accertamenti diagnostici nella giornata di ieri: il portoghese, come preventivato, ha riportato un trauma muscolare con una lesione di primo, quasi secondo, grado al retto femorale. La prognosi per il recupero sarà di tre-quattro settimane. Felipe Anderson è a buon punto. I preparatori atletici stanno lavorando per consentirgli di recuperare la forma migliore per poterlo rimetterlo in campo. È ...

Calciomercato Lazio - continua a tenere banco il futuro di De Vrij : le ultime : Calciomercato Lazio – Stephan De Vrij sta disputando una stagione ottima come tutta la Lazio d’altronde. In casa biancoceleste c’è preoccupazione per il futuro del difensore olandese che continua a prendere tempo in merito al discorso rinnovo. Il centrale del club capitolino ha il contratto in scadenza a giugno ma l’accordo per il rinnovo non è ancora stato raggiunto. Tare sta lavorando con chi chi gestisce gli interessi ...

Federico Angelucci esplode con Prince : è lui la vera riveLazione di 'Tale e Quale Show' Il cantante di Foligno continua l'ascesa nello show ... : continua l'ascesa di Federico Angelucci nel mondo dello spettacolo italiano. Sabato sera, con una strabiliante interpretazione di 'Kiss' di Prince a 'Tale e Quale show', ha dimostrato ancora una volta di essere un vero animale da palcoscenico, ...

Il caso Anna Frank continua : Lotito e la Lazio all’attacco : Lotito passa all’attacco dopo le pesanti accuse della Procura federale della F.I.G.C. in merito alla complicità del club capitolino nel caso Anna Frank. Sul sito della Lazio, in un comunicato ufficiale, la società spiega che si sono premeditate le condizioni per “procedere in tutte le sedi, penali e civili, per l’accertamento dei reati ed il […] The post Il caso Anna Frank continua: Lotito e la Lazio all’attacco ...

Europa League. Continua il momento magico della Lazio : Una super Lazio strapazza il Nizza. La squadra di Inzaghi anche in Europa League conferma il suo momento magico. All’Allianz Riviera vittoria laziale in rimonta per 3-1. I francesi passano al 4′. Jallet in area serve all’indietro Sneijder; cross dell’olandese per la…Continua a leggere →

La Lazio continua a volare : 3-1 sul campo del Nizza e qualificazione a un passo : Nizza-Lazio 1-3. I biancocelesti continuano a vincere ed espugnano l’Allianz Arena. Una partita magari non brillantissima, ma fatta di cinismo, maturità e intelligenza. La decide una doppietta di Milinkovic nel secondo tempo, ma a essere fondamentali sono stati i cambi di Simone Inzaghi, che hanno svegliato la squadra. Luis Alberto ha dato la scossa e […] The post La Lazio continua a volare: 3-1 sul campo del Nizza e qualificazione a ...

