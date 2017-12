La Costituzione della Repubblica Italiana compie 70 anni

Un medico brindisino tra i testimonial per i 70 anni della Costituzione : Infine, sarà proiettato - come già detto - il video realizzato dal Senato, dal titolo 'Di sani principi', con la collaborazione di protagonisti italiani dello sport, dell'università, della scienza, ...

Top news 2017 - l'operazione antimafa Visir e la riCostituzione della famiglia marsalese : ...man mano hanno permesso di fare chiarezza sull'organigramma della cosca locale e svelato gli intrecci confluenti della criminalità organizzata con alcuni esponenti della politica e del mondo dell'...

Klecha & Co. annuncia la Costituzione della divisione di Equity Research guidata da Kai Korschelt : Dopo la laurea in economia, Kai ha iniziato la suacarriera nel 2002 come analista in Deutsche Bank arrivando nel 2008 ad assumereil ruolo di Head of European Technology Equity Research. Dal 2014 al ...

Voyager – Prima puntata del 18 dicembre 2017 – Al Senato per il compleanno della Costituzione. : Nel lunedì sera di Raidue torna Voyager – Ai confini della conoscenza” di Roberto Giacobbo per un nuovo ciclo di puntate alla scoperta di nuove curiosità e meraviglie. Voyager | Prima puntata del 18 dicembre 2017 Si parte con una visita davvero importante per la storia d’Italia: le telecamere del programma entreranno nel Senato della Repubblica […] L'articolo Voyager – Prima puntata del 18 dicembre 2017 – Al Senato per il ...

Claudio Palmulli : Discriminato in nome della Costituzione : “È stata una doccia gelata”. Siamo a tu per tu con Claudio Palmulli, il ragazzo disabile di cui tutti parlano ma che, in pochi, hanno lasciato parlare. È a lui che il sindaco dem di Pesaro, Matteo Ricci, ha negato la sala circoscrizionale dove avrebbe dovuto presentare “Il vento sulle braccia”.Claudio, paratleta e scrittore, è anche un militante di CasaPound. Quando il sindaco Ricci (nel frattempo finito ...

Processo a Cappato per suicidio assistito di Dj Fabo : la difesa punta su articolo 32 della Costituzione : Tra gli altri testi ci saranno Valeria, la fidanzata di Fabiano, e la mamma Carmen e il dottor Riccio, il medico che già fece l'asssistenza di Welby, in un...

"Dalla Resistenza alla Costituzione" : premiati gli alunni della E. Fermi al concorso nazionale : ... sgominata associazione mafiosa con ramificazioni anche ad Andria Cronaca lun 13 novembre In particolare è stata documentata l'esistenza di una fiorente attività di traffico e spaccio al dettaglio di ...

ROCCA CIGLIÈ/ La consegna della Costituzione alla 18enne Lisa Revelli : SERGIO RIZZO - Sabato 11 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di ROCCA CIGLIÈ (Cn), il sindaco Luigi Ferrua con la partecipazione di alcuni consiglieri comunali, ha consegnato copia della ...

'Il Viaggio della Costituzione' arriva a Reggio Calabria - tappa dell'Eguaglianza FOTO e INTERVISTA : ... professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Elena Granaglia , professore ordinario di Scienza delle ...

70 anni della Costituzione - trenta iniziative in Toscana : Firenze, 2 nov. (askanews) 'La Costituzione degli italiani, dei cittadini e dei lavoratori' è il titolo unificante che la Regione Toscana e l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età ...

Quando il Presidente della Repubblica può bocciare una legge - Costituzione alla mano : Il Presidente della Repubblica non ha potere legislativo, non può cioè scrivere una legge, ma ha alcuni poteri, stabiliti dalla Costituzione, esercitando i quali può di fatto 'bocciare una legge', o ...

Quando il Presidente della Repubblica può bocciare una legge - Costituzione alla mano : Il Presidente della Repubblica non ha potere legislativo, non può cioè scrivere una legge, ma ha alcuni poteri, stabiliti dalla Costituzione, esercitando i quali può di fatto 'bocciare una legge', o almeno bloccarne l'iter legislativo, ma sempre entro limiti ben precisi e molto rigidi e circostanziati. Leggi anche: Mattarella ha rimandato indietro la legge sulle mine antiuomo, conteneva un tranello Chi ...

Pensioni e Costituzione : lo spirito della Carta tutela l'equità tra generazioni : Quanto alla lungimiranza della politica è forse meglio stendere un velo pietoso, essendo l'Italia uno dei paesi più indebitati al mondo. La Norvegia, per esempio, ha istituito nel 1998 un fondo ...

Sindrome di CHARGE - verso la Costituzione della prima associazione d’Italia dedicata a familiari e malati : Mondo CHARGE parte da La Tela. Ha mosso i suoi primi passi allo spazio sociale di Rescaldina (MI) la costituenda associazione, prima in Italia, dedicata ai familiari e alle persone affette dalla Sindrome di CHARGE, una patologia complessa ed estremamente disabilitante che colpisce un bambino ogni 10-12mila, costringe a frequenti interventi chirurgici e richiede spesso assistenza continua. Lo spazio sociale ricavato all’interno di un immobile ...