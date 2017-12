La beta di Android 8 0 Oreo per Xiaomi Mi A1 sembra aggiungere la ricarica rapida

La beta di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 potrebbe aggiungere la ricarica rapida : Con la Beta di Android 8.0 Oreo sembra che Xiaomi abbia aggiunto il supporto alla ricarica rapida per Xiaomi Mi A1, anche se c'è qualche dubbio. L'articolo La Beta di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 potrebbe aggiungere la ricarica rapida è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy Note 8 : disponibile una nuova beta leaked di Android 8.0 Oreo : In Rete è emersa una nuova beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme le sue novità L'articolo Samsung Galaxy Note 8: disponibile una nuova beta leaked di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Essential Phone PH-1 : disponibile la seconda beta di Android 8.0 Oreo : Arriva la seconda beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per l'Essential Phone PH-1. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Essential Phone PH-1: disponibile la seconda beta di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Flick Launcher si aggiorna alla beta 309 con il menu di spegnimento di Android 8.1 Oreo : Flick Launcher arriva alla versione 0.3.0 beta 309, con parecchie novità, tra cui il menu di spegnimento ripreso da Android 8.1 Oreo. L'articolo Flick Launcher si aggiorna alla beta 309 con il menu di spegnimento di Android 8.1 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Flick Launcher si aggiorna alla beta 309 con il menu di spegnimento di Android 8.1 Oreo : Flick Launcher arriva alla versione 0.3.0 beta 309, con parecchie novità, tra cui il menu di spegnimento ripreso da Android 8.1 Oreo. L'articolo Flick Launcher si aggiorna alla beta 309 con il menu di spegnimento di Android 8.1 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nokia 6 riceve Android 8.0 Oreo in versione beta : Anche Nokia 6 riceve Android 8.0 Oreo, con il nuovo programma beta le cui iscrizioni si sono da poco aperte. L'articolo Nokia 6 riceve Android 8.0 Oreo in versione beta è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi lancia un programma beta per portare Android 8.0 Oreo sui Xiaomi Mi MIX 2 : Xiaomi lancia un programma beta per testare Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi MIX 2, basata ovviamente sulla più recente MIUI 9. L'articolo Xiaomi lancia un programma beta per portare Android 8.0 Oreo sui Xiaomi Mi MIX 2 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Android 8.0 Oreo beta per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus arriva in India e in altri paesi europei : arriva anche in India la beta di Android 8.0 Oreo e il relativo programma per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Probabile arrivo anche in Europa? L'articolo Android 8.0 Oreo beta per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus arriva in India e in altri paesi europei è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

BQ lancia la beta di Android 8.0 Oreo per BQ Aquaris X e X Pro : Il produttore spagnolo BQ lancia un programma beta per portare Android 8.0 Oreo su BQ Aquaris X e BQ Aquaris X Pro. L'articolo BQ lancia la beta di Android 8.0 Oreo per BQ Aquaris X e X Pro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

ZUK Z2 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo beta in Cina - Huawei P10 TIM riceve le patch di sicurezza di novembre : ZUK Z2 Pro e Huawei P10 TIM nelle scorse ore hanno ricevuto un aggiornamento. Scopriamo insieme i dettagli relativi ai due update L'articolo ZUK Z2 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo beta in Cina, Huawei P10 TIM riceve le patch di sicurezza di novembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono la quarta beta di Android 8.0 Oreo : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus a ricevono la quarta beta di Android 8.0 Oreo, che include moltissimi bugfix e le patch di sicurezza di dicembre. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono la quarta beta di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Android 8.0 Oreo arriva su Xiaomi Mi A1 in beta : ecco i primi hands-on : È iniziato ieri il roll out di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1. Oggi vediamo i primi video che ci mostrano alcune delle novità presenti. L'articolo Android 8.0 Oreo arriva su Xiaomi Mi A1 in beta: ecco i primi hands-on è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Mi A1 - inizia il roll out della beta di Android 8.0 Oreo : Xiaomi ha iniziato a distribuire la beta di Android 8.0 Oreo per Mi A1, a partire da oggi i beta tester selezionati la scorsa settimana potranno metterlo alla prova. L'articolo Xiaomi Mi A1, inizia il roll out della beta di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Android 8.0 Oreo beta disponibile per Nokia 5 e in arrivo su Nokia 6 : HMD Global ha dato il via al programma beta per l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il Nokia 5. Poi toccherà al Nokia 6 L'articolo Android 8.0 Oreo beta disponibile per Nokia 5 e in arrivo su Nokia 6 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.