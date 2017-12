Juventus | Szczesny ha salvato davvero il risultato contro la Roma?

Juventus - Szczesny : 'In quattro per lo scudetto. La parata su Schick? Mi ha tirato addosso ' : Un mix di tecnica e istinto, un intervento che nell'economia della partita è valso quanto un gol: 'Era a 25 metri da me quando ha preso la palla, ho avuto due o tre secondi per ragionare, sono ...

Juventus - Szczesny : 'Venire qui la scelta migliore della mia carriera' : Io l'ho sempre visto come il portiere più forte del mondo, adesso l'ho conosciuto anche da uomo". "Buffon mi aiuta molto con la sua esperienza" Guarda tutti i video "Scudetto sarà sfida a 4. Vogliamo ...

Juventus-Roma - le pagelle bianconere : Szczesny decisivo - Matuidi c'è : Szczesny - voto: 8 Buffon può lasciare tranquillo: annulla la Roma da solo. La parata su Schick vale tre punti e magari un pezzo di scudetto. decisivo anche su El Sharaawy e Under. BARZAGLI - voto: 6,...

Juventus-Roma 1-0 - le pagelle : decisivi Benatia e Szczesny : JUVENTUS Szczesny 8 Fortunato sulla traversa di Florenzi, decisivo nella parata su Schick a qualche spicciolo dalla fine. E' uno dei tre ex della partita e siccome sino a quel momento era rimasto ...

Juventus-Roma : Pjanic tra i migliori d'Europa - Szczesny vale Buffon : Pesa tantissimo la vittoria della Juve sulla Roma. Non solo i tre punti in uno scontro diretto. La squadra di Allegri non chiude la partita e dopo più di un'ora di netta prevalenza, deve ringraziare ...

Pagelle Juventus-Roma 1-0 - Szczesny salva il risultato con un miracolo : 1/20 LaPresse/Fabio Ferrari ...

LIVE Juventus-Roma - Serie A in DIRETTA : 1-0 - Szczesny nega il pareggio a El Shaarawy. Partita scoppiettante : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, big match della 18giornata di Serie A . All'Allianz Stadium si gioca una Partita importante per il campionato: le due squadre, separate da ...

Juventus - parla Szczesny : la scelta bianconera ed il ritiro di Buffon ancora in dubbio : “Vivo una stagione strana, non mi era mai capitato di partire sapendo di non essere titolare. Ho fatto una scelta per il futuro, e se prima mi sembrava giusta oggi ne sono convinto. Si trattava di accettare l’idea di una novita’”. In un’intervista a ‘La Repubblica’, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, spiega le sue sensazioni alla sua prima stagione in maglia bianconera. “Se mi sento ...

