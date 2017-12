Juventus | dopo i due giorni concessi da Allegri | oggi di nuovo al lavoro

'N'Zonzi - dopo la Juventus anche l'Everton non lo vuole più' : ROMA - Fino all'ultimo calciomercato era stato inseguito a più riprese, e anche con una certa frenesia, dalla Juventus . dopo essere rimasto a Siviglia, Steven N'Zonzi , centrocampista francese di ...

Clamoroso Rai - sciopero dopo aver perso i Mondiali : la decisione su Juventus-Torino : Clamorosa la decisione presa dalla Rai in vista della gara di Coppa Italia tra Juventus e Torino, niente telecronaca per il derby per uno sciopero dei giornalisti di Rai Sport. Le immagini della partita andranno regolarmente in onda ma saranno mute, nessun commento o intervento da bordo campo e intervista pre e post gara. La decisione è arrivata in seguito alla mancata assegnazione dei Mondiali in Russia che verranno trasmessi su ...

La Serie A cambierà ancora dopo Juventus-Roma? : La testa della classifica è ancora apertissima, e dopo stasera le cose potrebbero farsi ancora più interessanti The post La Serie A cambierà ancora dopo Juventus-Roma? appeared first on Il Post.

Music "fugge" al sabato per evitare Indietro tutta dopo aver rinunciato al lunedì : riuscirà a battere Soliti ignoti-Telethon e Juventus-Roma? : Non c'è pace per la seconda edizione di Music (voto: 6,5), il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis (8) con la partecipazione di Luca Laurenti (6,5).Inizialmente doveva andare in onda di lunedì, sfruttando la "scia" positiva del Grande Fratello Vip 2 ma, visti gli ottimi ascolti di Scomparsa su Rai1, ha preferito spostarsi al mercoledì. Risultato? Sconfitta prima contro un film di Rai1 - Io che amo solo te - e poi contro ...

Boniek : 'Dopo 6 anni - vedo una Juventus più umana' : ... ' La Polonia è una squadra discreta, ci sono tanti bravi ragazzi e abbiamo qualche calciatore di punta fortissimi come Lewandowski che è il miglior numero 9 al mondo anche perché non reputo Ronaldo ...

Juventus - risolto il giallo Asamoah : il calciatore fa chiarezza dopo l’intervista della discordia : “Ho dato la mia parola al Galatasaray, a giugno andrò in Turchia a parametro zero”. Questa intervista di Asamoah di qualche settimana fa è stata seccamente smentita dalla Juventus. Era parsa sin da subito anomala come esternazione a tanti mesi dalla scadenza del contratto, infatti il finale della storia tra i bianconeri ed il ghanese sarà ben diverso. Oggi Asamoah ha rilasciato un’intervista (questa vera) a Sky sport, nella ...

Pjanic se la prende con Allegri : calciatore della Juventus furioso dopo la sostituzione : Pjanic se la prende con Allegri: calciatore della Juventus furioso dopo la sostituzione – Si è concluso il big match in Serie A, la gara tra Juventus ed Inter è terminata con il risultato di 0-0, pareggio giusto per quello che si è visto in campo. Nel finale della partita ‘caso’ per la Juventus, Pjanic infatti non ha accettato la sostituzione decisa dal tecnico Allegri e ha manifestato tutto il disappunto. Il bosniaco voleva ...

Juventus - incubo Mourinho : dopo Pogba torna a bussare in casa bianconera : Stamane un’indiscrezione del Daily Express ha fatto sobbalzare sulla sedia i tifosi della Juventus. E’ tornata alla mente la lunga estate dell’addio di Pogba, un addio sofferto per i tifosi bianconeri. Mourinho si appresta a tornare all’assalto per un big bianconero, stavolta si tratta di Alex Sandro, il quale è corteggiatissimo da tempo anche dal Chelsea. Sulla corsia di sinistra il Manchester United ha un grande guaio, ...

Calciomercato Juventus : dopo Bernardeschi e Cuadrado... arriva Chiesa? : TORINO - Un sottile filo... viola ha imbastito la vittoria della Juventus ad Atene contro l'Olympiacos, martedì sera. Un sottile filo viola incarnato in Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado , che ...

Clamoroso Juventus - svelati i tre calciatori che hanno chiesto la cessione dopo la lite shock nello spogliatoio! : 1/17 LaPresse/Daniele Badolato ...

Juventus - Ancelotti il dopo Allegri? L’ex Bayern : “Ho voglia di un club - magari in Serie A…” : Juventus, Ancelotti il dopo Allegri? L’ex Bayern: “Ho voglia di un club, magari in Serie A…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Ancelotti IL dopo ALLEGRI- Semplici supposizioni, idee, potenziali affari. Carlo Ancelotti cerca panchina in vista della prossima stagione. L’ex tecnico del Bayern Monaco, ospite negli studi ...

Sacchi massacra la Juventus e distrugge Allegri dopo la gara di Napoli - ma tutti i torti probabilmente non ha… : Arrigo Sacchi ci ha abituati a dire sempre ciò che pensa, ed anche in merito a Napoli-Juventus così è stato. Interpellato dal Corriere del Mezzogiorno, l’ex tecnico del Milan ha lodato Sarri e notevolmente bacchettato la Juventus: “Gli eroi sono coloro che fanno ciò che possono. Mi è sembrato di assistere ad un incontro di pugilato tra un peso piuma e un peso massimo. Napoli primo? Ed è per questo che occorre essere grati a Sarri e ...

La Juventus gode sui social - da Allegri a Dybala e Buffon : tutti i post dopo Napoli - Calcio : Viaggio nel mondo dei social bianconeri per scoprire come Buffon e compagni hanno festeggiato il colpaccio della Juventus al San Paolo firmato da Gonzalo Higuain che ha castigato ancora una volta il Napoli in una ...