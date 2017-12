Juve | nessuno è incedibile | Alex Sandro da plusvalenza come Pogba e Vidal

Capello al Club : 'Nessuno come la Juve - Roma da scudetto. Pjanic ricorda Pirlo' E su Dybala... : Nel posticipo della 18giornata di Serie A la Juventus h battuto la Roma, rimanendo a -1 dal Napoli capolista e dando prova di una nuova dimostrazione di forza, specie nei big match. Deicide un gol ...

Juventus - un 2017 da record mondiale : nessuno ha dato più giocatori alle nazionali : La società bianconera è tra le più 'saccheggiate' al mondo dalla rappresentative e in una particolare classifica detiene addirittura il record mondiale. Iniziamo ad andare a vedere la TOP 10 dei ...

Juventus - Szczesny : “In Europa non temiamo nessuno” : Juventus, Szczesny: “In Europa non temiamo nessuno” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Szczesny –“Non temiamo nessuno, siamo una delle squadre più forti in Europa. Spero di incontrare una squadra inglese, mi piacerebbe se vincessimo una grande partita in Inghilterra”. Nessun timore reverenziale in vista del sorteggio per gli ...

Calciomercato Juventus/ News - Marotta : Alex Sandro via? Nessuno resta controvoglia (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News: tutte le novità, gli aggiornamenti, le ultime notizie e le indiscrezioni sulle trattative di mercato del club bianconero in vista della finestra di gennaio(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 10:19:00 GMT)

Juve - Buffon : 'La filosofia del gioco del Napoli non ce l'ha nessuno'. Pjanic : 'Vinciamo con il Napoli per dedicare la vittoria a Higuain' : 'È una settimana importante ma non decisiva in campionato, mentre in Champions sì. Il Napoli? La filosofia degli azzurri non ce l'ha nessuno quindi per loro vale tutte le domeniche questo discorso, ...

Juve - Agnelli : 'Nessuno al mondo come la nostra famiglia' : Il presidente della Juventus Andrea Agnelli parla a margine della presentazione della mostra per i 120 anni di storia del club: 'Sicuramente è una giornata speciale oggi, festeggiamo inaugurando ...