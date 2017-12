Juve | assalto a Strootman | i dettagli

Calciomercato Juventus : l’Arsenal prepara l’assalto a Rugani : Calciomercato Juventus: l’Arsenal prepara l’assalto a Rugani Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, PIACE Rugani- La Juventus sta già lavorando per la sessione invernale di Calciomercato. Il club bianconero è vigile e pronto ad acquistare qualche talento per rinforzare la rosa. Gli uomini di mercato, però, valutano anche ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS/ News - David Luiz in uscita dal Chelsea : pronto l'assalto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie del club bianconero: David Luiz è in uscita dal Chelsea e i bianconeri possono provarci, magari già nel corso della prossima sessione invernale(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 14:33:00 GMT)

Calciomercato Juventus: possibile assalto a David Luiz Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, David Luiz- Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Juventus ha messo nel mirino il difensore in uscita dal Chelsea David Luiz. Stando ai media inglesi, i bianconeri sarebbero pronti a sfidare il Real Madrid per strappare il brasiliano ai ...

Calciomercato Juventus - per giugno assalto a Verdi : la contropartita che può sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione positiva, l’intenzione del club bianconero è quella di arrivare fino in fondo in campionato e Champions League. Nel frattempo si pensa anche alle strategie di mercato e non solo quelle di gennaio ma anche per la prossima stagione. Un obiettivo in vista del prossimo campionato è quello che porta a Simone Verdi, vero talento che sta trascinando il Bologna con grandi ...

Juve - via libera al primo acquisto : si chiude - Marotta è partito all'assalto : 'Via libera al primo acquisto'. Così il Corriere dello Sport in edicola annuncia di una Juventus finalmente pronta a chiudere il colpo Emre Can : il turco è il primo obiettivo, può arrivare davvero e per questo Marotta sta definendo i dettagli con un ...

L'Inter resiste all'assalto Juve e resta in vetta : Ci dispiace disturbare il sonno eterno del povero Shakespeare e fare la solita citazione 'Tanto rumore per nulla', ma Juve e Inter ce l'hanno proprio strappata. In verità, si è vista più Juve che ...

Olympiacos-Juve - assalto degli ultrà greci : scontri fuori dallo stadio. Gli aggiornamenti : Non sono ancora chiare le dinamiche degli scontri che si sono verificati all'esterno dello stadio Karaiskákis di Atene, dove stasera l'Olympiacos e la Juventus si affrontano per l'ultima giornata ...

Juventus, N'Zonzi rompe con il Siviglia: nuovo assalto a gennaio. Everton alla finestra… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, N'ZONZI rompe CON IL Siviglia- Steven N'Zonzi sarebbe ormai pronto a dire addio al Siviglia. Fuori dal contesto tecnico-tattico del club spagnolo, e fuori dalle idee di calcio del proprio allenatore, il ...

Calciomercato Juventus - lungo stop per Howedes : Marotta corre ai ripari - assalto a Mustafi! : Calciomercato Juventus – L’esordio con la maglia della Juventus nella gara con il Crotone per Howedes era stato più che positivo. Allegri aveva addirittura pensato di riproporlo anche nel big match con il Napoli ma nella rifinitura il tedesco si è fermato di nuovo e l’infortunio sembra più grave del previsto. L’ex Schalke, infatti, non rientrerà prima del 2018. Le precarie condizioni fisiche del tedesco, comunque, stanno ...

Chelsea scatenato : nuovo assalto ad Alex Sandro - maxi offerta alla Juventus : Il Chelsea valuta la cessione di David Luiz al Real Madrid, intanto insiste con la Juventus per avere Alex Sandro. Secondo il “Daily Express”, infatti, i campioni d’Inghilterra potrebbero tornare sull’esterno brasiliano gia’ cercato in estate e valutato 60 milioni di sterline (circa 68 milioni di euro). Incassato il no dei bianconeri, i “blues” non si sono rassegnati e a gennaio presenteranno una nuova ...

Calciomercato Juventus - assalto ad Han : tre contropartite più conguaglio per il Cagliari! : Calciomercato Juventus – Cagliari e Juventus potrebbero mettere in piedi una maxi-operazione di mercato tra gennaio e giugno. La dirigenza bianconera infatti è rimasta stregata da Kwang-Song Han, attaccante nordcoreano classe 1998, attualmente in prestito al Perugia. La Juventus prepara l’assalto e per arrivare al giocatore è pronta a mettere sul piatto tre giovani molto apprezzati dalla squadra sarda: si tratta di Emil Audero, ...

Calciomercato Juventus - maxi operazione con il Cagliari : pronto l’assalto a due gioielli dei sardi : Calciomercato Juventus – La Juventus è da sempre attenta ai giovani talenti che sbocciano in Serie A e B. Molti sono i nomi presenti sul taccuino del duo Marotta-Paratici ma i primi della lista sono due giocatori del Cagliari: Kwang-Song Han, 19 anni, e Nicolò Barella, di un anno più “vecchio”. Il primo gioca in Serie B in prestito al Perugia, mentre il centrocampista sardo è titolare nella formazione rossoblù. L’attaccante ...

Juventus, in estate assalto al terzino dell'Arsenal Bellerin Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bellerin- Secondo quanto riporta la testata inglese The Sun il nome di Hector Bellerin è tornato prepotentemente di moda in casa Juventus. assalto IN estate Il club bianconero, che già in estate aveva lavorato sull'esterno difensivo dell'Arsenal, ...

Calciomercato Juventus : assalto a Meunier per gennaio - serve un terzino! : Calciomercato Juventus – La Juventus è ampiamente in corsa per tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, ma forse la squadra di Massimiliano Allegri sta ‘balbettando’ più delle attese. Qualcosa non è andata come previsto ed il mercato di gennaio potrebbe essere utile a mettere una pezza laddove il tecnico e la società lo riterranno. Probabilmente l’intervento arriverà sulla fascia destra difensiva, ruolo nel ...