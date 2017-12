Johnson-Odom regola Brindisi | vince Cremona

Basket - serie A : Cremona stoppa Avellino - Johnson-Odom trascinatore : Cremona - Perde l'occasione di portarsi in scia alla capolista Brescia, la Sidigas Avellino. Dopo la prima battuta d'arresto stagionale della Germani , la decima giornata di campionato vede rimanere a ...

DIRETTA/ Cremona Avellino (risultato finale 86-73) : Johnson-Odom 20 - vittoria preziosa per la Vanoli (basket) : DIRETTA Cremona Avellino: risultato finale 86-73. preziosa vittoria per la Vanoli che supera la Scandone grazie a 49 punti nei due quarti centrali. Per Darius Johnson-Odom ci sono 20 punti(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 13:34:00 GMT)

Johnson-Odom sbanca Pesaro - la Fiat non si ferma : ROMA - Nei due anticipi di mezzogiorno successi esterni per Cremona a Pesaro e per Torino a Capo d'Orlando. La Vanoli Cremona domina lo scontro salvezza dell'Adriatic Arena grazie all'ottima vena di ...

