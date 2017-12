Jailbreak iOS 11 E iOS 11 1 2 LiberiOS Guida In Italiano

Jailbreak iOS 10.3.3 h3lix Guida In Italiano : E’ finalmente disponibile il Jailbreak iOS 10.3.3 tramite il programma h3lix. Ecco la Guida completa per effettuare il Jailbreak iOS 10.3.3 con h3lix in Italiano Jailbreak iOS 10.3.3 h3lix Tutti i possessori di iPhone, iPod e iPad aggiornati ad iOS 10.3.3 si svegliano il giorno di Natale con una bellissima sorpresa! E’ infatti stato rilasciato durante la […]

Disponibile Il Jailbreak iOS 11.1.2 To.Panga (Solo Per Sviluppatori) : Disponibile To.Panga, un programma gratuito per sviluppatori che permette di fare il Jailbreak di iOS 11.1.2. Come fare Jailbreak iOS 11.1.2? Jailbreak iOS 11.1.2 con To.Panga Giusto in tempo per Natale, ecco che arriva un interessante regalo per tutti i possessori di iPhone, iPod e iPad. Da oggi è Disponibile al download il tool per effettuare Jailbreak di iOS 11.1.2 […]

Uscita Jailbreak iOS 11.2 ad opera di Saurik? Perché potrebbe farlo subito : Sull'Uscita del jailbreak iOS 11.2 o dei firmware immediatamente precedenti, nelle ultime ore c'è stato davvero un colpo di scena con protagonista il fondatore di Cydia ossia Saurik, il quale ha dimostrato di essere più che mai interessato alla nuova procedura di sblocco e non certo senza motivo ma piuttosto con più di una motivazione che in questo caso non guasta. Probabilmente il jailbreak iOS 11 non è morto come più volte ribadito da più ...

Jailbreak iOS 11.1.2 : Saurik Sta Lavorando Per Rendere Compatibile Cydia : Presto sarà disponibile il Jailbreak iOS 11.1.2: Saurik sta Lavorando duramente per Rendere Compatibile Cydia con l’ultimo sistema operativo di Apple Jailbreak iOS 11.1.2: ci siamo? Anche se, come abbiamo detto più volte negli scorsi mesi, il numero di utenti interessati al Jailbreak di iOS è drasticamente calato negli ultimi tempi, Saurik e qualche altro hacker […]

Due brutte notizie per il Jailbreak iOS 11.2.1 ed iOS 11.1.2 : le ultime al 18 dicembre : Ci sono almeno due elementi da prendere in considerazione oggi 18 dicembre, in riferimento al jailbreak iOS 11.1.2 ed al tool che si è affacciato sulla scena nel corso degli ultimi giorni, visto che in Cina hanno partorito a sorpresa il jailbreak iOS 11.2.1. Cosa è cambiato rispetto all'ultimo punto della situazione condiviso coi nostri lettori qualche giorno fa su queste pagine? Da un lato abbiamo le mosse di Apple, sempre più votate ad ...

Cruciali chiarimenti tra Jailbreak iOS 11.1.2 ed iOS 11.2 : ultim’ora del 12 dicembre : Non senza sorpresa per addetti ai lavori ed utenti, in queste ore si è tornati a parlare improvvisamente del jailbreak iOS 11.1.2, con alcune novità aggiornata al 12 dicembre che ci consentono sì di cambiare rotta rispetto a quanto riportato poche settimane fa. Allo stesso tempo, però, le notizie odierne richiedono degli importanti chiarimenti per chi nel frattempo ha deciso di portare a termine l'installazione di un aggiornamento fondamentale ...

Jailbreak iOS 10.3.2 con Houdini : Ecco Come Farlo : Disponibile Hiudini, un programma gratuito che permette di fare il Jailbreak di iOS 10.3.2 (o qualcosa di simile). Come fare Jailbreak iOS 10.3.2 Jailbreak iOS 10.3.2 con Houdini Mentre tutti gli utenti Apple in possesso di iPhone e iPad aspettano con ansia il rilascio del Jailbreak per iOS 11 (che quasi sicuramente non arriverà), qualcuno ha lavorato duramente […]

Sentenza decisiva sul Jailbreak iOS 11 per iPhone 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : le ultime al 27 novembre : Ci sono importanti novità che riguardano il jailbreak iOS 11 che proprio non possono essere ignorate da tutti coloro che, tra gli altri, si ritrovano in possesso dei vari iPhone 8, 7, 6S, 6 e 5S. Dopo aver condiviso coi nostri lettori un punto della situazione alcuni giorni fa, prendendo in esame elementi più incoraggianti ed altri meno in vista di un possibile rilascio del tanto invocato tool, oggi 27 novembre tocca necessariamente tornare ...

Quattro cose da sapere sul Jailbreak iOS 11.1.1 : da Cydia ai tempi di rilascio : Nel corso dell'ultime settimana sono state spese tante parole per un progetto discusso come quello del jailbreak iOS 11.1.1. Tutto merito di un nuovo video dimostrativo che ha investito in modo diretto l'iPhone X e che in qualche modo ha ridato speranza a milioni di utenti Apple che credevano nella sospensione di tutti i lavori, come del resto vi abbiamo riportato alle porte dell'ultimo weekend sul nostro magazine. A freddo, tuttavia, credo ci ...

Raggiunto Jailbreak iOS 11.1.1 su iPhone X : quando e se per tutti gli altri melafonini? : Il jailbreak di iOS 11.1.1 è realtà e nello specifico è stato già sperimentato su iPhone X. Notizia senz'altro bomba di questi minuti e che apre interessanti scenari in riferimento anche ai melafonini precedenti, in primis anche il nuovo iPhone 8 e a ritroso iPhone 7, 6S, SE, 6 e 5S che pure girano sul più recente firmware Apple. L'importante traguardo è stato Raggiunto nel corso dell'evento POC 2017 in pieno svolgimento a Seoul in Corea del ...

Raggio di luce per il Jailbreak iOS 11.1 : situazione aggiornata al 6 novembre : Fanno sempre molto discutere le novità riguardanti il jailbreak iOS 11.1, dopo i segnali contrastanti trapelati in queste settimane con i predecessori di questo importante aggiornamento. A fine ottobre, infatti, abbiamo condiviso coi nostri lettori un punto della situazione poco incoraggiante per chi spera di toccare con mano un pacchetto software in grado di aprire mille scenari ai vari iPhone ed iPad compatibili, ma forse qualcosa si sta ...

Due indizi negativi sul Jailbreak iOS 11 : le ultime al 27 ottobre : Uno dei temi caldi a fine mese per gli utenti Apple è dato senza ombra di dubbio dal jailbreak iOS 11. Come stanno le cose arrivati al 27 ottobre? Dopo aver condiviso qualche informazione con voi una decina di giorni fa, tocca tornare sull'argomento, soprattutto per soffermarci su due indizi che in qualche modo stanno raffreddando gli animi di chi spera di ricevere il tool in tempi ristretti. Necessario quindi riordinare le idee per capire il ...

Nascondere Il Dock In iOS 11 Senza Jailbreak : Vuoi Nascondere il Dock (barra applicazioni) sul tuo iPhone, iPod o iPad con iOS 11? Ecco la guida completa, Senza Jailbreak Nascondere Dock iOS 11 su iPhone, iPod, iPad Nuova giornata, nuova guida dedicata a tutti gli utenti in possesso di un dispositivo Apple aggiornato ad iOS 11. Oggi in particolare ti spiego come fare per Nascondere […]