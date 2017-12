Ius soli alimenta la polemica politica | in attesa che Mattarella sciolga le Camere

Ius soli - Ciambetti : bene il Papa - ma chi fa politica deve fare quadrare i bilanci : Il presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta le parole del Pontefice a Natale

Verso lo scioglimento delle Camera - sfuma lo Ius soli : Archiviata la manovra economica e a due giorni dalla conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, la XVII legislatura si avvia a conclusione. Lo scioglimento delle Camere è imminente, ...

Ultime chance per salvare lo Ius Soli : 18.51 "Nonostante tutti questi appelli a tempo scaduto e le lacrime di coccodrillo di molti a sinistra, sono e resto orgoglioso di aver fermato lo Ius Soli in Senato". E' il tweet del senatore della Lega, Calderoli. "Non si può affrontare la questione in fretta e furia, resuscitando una legislatura che tende finalmente a decedere", incalza Silli di FI. Di parere opposto Pollastrini, Pd:"Abbiamo il dovere di provarci". E anche Bonelli dei Verdi ...

Ius soli - il Pd non si arrende : 'La legislatura duri più tempo per approvarlo' : Il Pd non si arrende al fatto che la legge sullo ius Soli sia tramontata . O quantomeno, finge di non arrendersi (in molti, infatti, hanno disertato il voto decisivo). E così, a Santo Stefano, ecco ...

'Non lasciateci soli - siamo italiani senza cittadinanza'. L'appello a Mattarella per riaccendere la speranza sullo Ius soli : ... che limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e ...

Ius soli - il Pd chiede più tempo : "La legislatura prosegua ancora un po'" : 'Per una buona causa, la cittadinanza (ai figli degli immigrati, ndr), la legislatura può proseguire per qualche giorno' . L'appello al premier Paolo Gentiloni arriva dal vice presidente del Partito ...

Ius soli - il Pd chiede più tempo : La legislatura prosegua ancora un po' : "Per una buona causa, la cittadinanza (ai figli degli immigrati, ndr), la legislatura può proseguire per qualche giorno". L'appello al premier Paolo Gentiloni arriva dal vice presidente del Partito democratico, Barbara Pollastrini. Che, poi, chiede anche un impegno a Matteo Renzi per portare a casa lo ius soli. "Con coraggio - chiede - si ricorra al voto di fiducia". Il pressing targato Pd arriva in ...

"Non lasciateci soli - siamo italiani senza cittadinanza". L'appello a Mattarella per riaccendere la speranza sullo Ius soli : "Non lasciateci soli": in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ragazzi del movimento 'italiani senza cittadinanza' chiedono il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poter approvare la legge sullo ius soli.Nella lettera, datata 27 dicembre e pubblicata sulla pagina Facebook del movimento, le ragazze e i ragazzi nati in Italia o all'estero da genitori stranieri e cresciuti nel nostro Paese ma "senza un ...

'Mattarella rinvii lo scioglimento delle Camere per approvare lo Ius soli' : Roma, 26 dic. (askanews) 'Chiediamo il rinvio dello scioglimento delle Camere finché il Senato non affronterà in maniera responsabile la riforma della cittadinanza che riguarda più di 800 mila minori, ...

Ius soli - appello a Mattarella : rinvii scioglimento Camere : Roma, 26 dic. (askanews) 'Chiediamo il rinvio dello scioglimento delle Camere finché il Senato non affronterà in maniera responsabile la riforma della cittadinanza che riguarda più di 800 mila minori, ...

Ius soli - 'Italiani senza cittadinanza' scrivono a Mattarella : 'Non lasciateci soli' : ... che limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica , economica e ...

Ius soli - Italiani senza cittadinanza scrive a Mattarella : “Non ci lasci soli. Articolo 3 dice che la Repubblica rimuove ostacoli” : “Non lasciateci soli ancora una volta”. È l’appello rivolto al presidente della Repubblica dai ragazzi del movimento Italiani senza cittadinanza. Dopo la mancata approvazione dello Ius soli, naufragato al Senato per la mancanza del numero legale, le ragazze e i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri chiedono a Sergio Mattarella il rinvio dello scioglimento delle Camere, previsto il 28 dicembre, affinché si possa approvare ...

Gli attivisti pro-Ius soli pubblicano i nomi dei senatori "disertori" : Così, in un momento estremamente delicato, con l'emergenza immigrati, il rischio terrorismo e un'instabilità politica che necessita elezioni al più presto c'è chi non soltanto chiede di posticipare ...

Gli attivisti pro-Ius soli pubblicano i nomi dei senatori “disertori” : Gli attivisti pro-ius soli non riescono proprio a digerire la mancata approvazione della legge al punto da arrivare a chiedere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poterla approvare. La conclusione della lettera inviata dal movimento “Ragazzi senza Cittadinanza” è più che eloquente: “Talvolta le autorità di un Paese democratico sono chiamate dalla ...