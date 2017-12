: Visto su @euronewsit : Israele: altri dieci Paesi spostano l'ambasciata? - FedoraIsettaR : Visto su @euronewsit : Israele: altri dieci Paesi spostano l'ambasciata? - andrea67calusi : Visto su @euronewsit : Israele: altri dieci Paesi spostano l’ambasciata? - clodiapip : RT @avvocatorinaldi: Il #Guatemala segue #Trump: sposterà l'ambasciata a #Gerusalemme. Dimostra più coraggio di tanti stati che si conside… - i__Global : RT euronewsit "Israele: altri dieci Paesi spostano l'ambasciata? - euronewsit : Israele: altri dieci Paesi spostano l'ambasciata? -

è in contatto con "almeno 10" per il trasferimento della loro Ambasciata a Gerusalemme. Lo ha affermato la viceministra degli Esteri, Tzipi Hotovely, precisando che alcuni sono europei. Le richieste, ha spiegato Hotovely, sono arrivate non appena il Guatemala ha annunciato di voler seguire la scelta degli Stati Uniti. Una scelta comunque condannata dall'Onu. L'ambasciatrice Usa, Haley, ai firmatari della risoluzione ha detto 'Ci ricorderemo di voi'. Poi ha annunciato il taglio dei finanziamenti.(Di martedì 26 dicembre 2017)