iPhone X 8 8+ hanno venduto meno di iPhone 6 6+

iPhone X/ E le anomalie che hanno trasformato la Apple in un "mostro" : Nei giorni in cui sono iniziate le code per acquistare i nuovi IPHONE X, la Apple ha raggiunto in Borsa una capitalizzazione monstre di 900 miliardi.

iPhone X/ E le anomalie che hanno trasformato la Apple in un “mostro” : Nei giorni in cui sono iniziate le code per acquistare i nuovi IPHONE X, la Apple ha raggiunto in Borsa una capitalizzazione monstre di 900 miliardi di dollari. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 04 Nov 2017 10:01:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ La sfida di Powell e il prossimo round per Trump, di S. LucianoLA STORIA/ Elon Musk, la "folle leggenda" dell'innovazione, di G. Fabi